Социальная помощь обездоленным брюссельцам

Значительное число людей, проживающих в Брюссельском регионе, не имеет возможности получать элементарную медицинскую помощь. По подсчетам бельгийской неправительственной организации «Врачи мира», помогающей обездоленным, у каждого третьего брюссельца нет лечащего врача.

Объединенный социальный и медицинский центр в пригороде Брюсселя Моленбеке оказывает помощь престарелым, бездомным и наркоманам. Задача центра — предоставить нуждающимся медицинскую помощь и психологическую поддержку.

«Наши услуги, — говорит работающий здесь врач Тома Вэссен, — представляют собой всеобъемлющую помощь самого разного рода. Прежде всего медицинскую помощь, а также социальное обеспечение, управление долгом, консультации у психолога. Социальные проблемы постоянно всплывают во время медицинской консультации».

Чтобы пациенты получали максимальное внимание со стороны персонала, все услуги оказываются под одной крышей. Генеральный директор Брюссельского центра социального действия Пьер Верберен развивает центр в сотрудничестве с «Врачами мира» и рядом других медицинских и социальных организаций Брюсселя.

«Пациент у нас окружен вниманием со всех сторон, — рассказывает Пьер. — Самые важные направления — это медицинская помощь, психическое здоровье, социальная помощь в плане жилья, реализации прав, получения пособия, а также помощь в получении работы и средств к существованию».

Суммарные расходы этой социальной инициативы — 7,44 млн евро, из которых 3,72 млн поступают из фонда регионального развития ЕС.

В рамках этого проекта создаётся два объединенных медико-социальных центров. Второй всё ещё строится в одном из беднейших мест брюссельского региона — в квартале Куригем в Андерлехте. Местные условия жизни предполагают отразятся на особенностях работы центра.

«Задача центра быть доступным для всех, поэтому работа будет вестись на нескольких языках. Мы рассчитываем обслуживать здесь от 5 до 6 тысяч человек в год», — говорит координатор центра в Андерлехте Катрин ван Ремортель.

Этот центр откроется весной 2023 г. Ожидается, что он объединит самых разных людей, проживающих в этой части города.