Новая помощь Евросоюза своим фермерам и Украине

Евросоюз намерен увеличить производство продуктов питания, чтобы компенсировать потерю их импорта с Украины, которая лишится части урожая и животных из-за российского вторжения. Предложения о том, как это сделать, представила в среду Еврокомиссия. Брюссель подчеркивает, что продовольственное снабжение в Союзе не находится под угрозой, но необходимы краткосрочные и среднесрочные меры для предотвращения любого возможного дефицита.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству сообщил о расширении посевных площадей и пастбищ:

"Мы открываем возможность использования сельскохозяйственных земель, которые были исключены из производства ради природоохранных мероприятий, предусмотренных Общей аграрной политикой, - сказал Януш Войцеховский. - Это около 4 миллионов гектаров экологически чистых территорий, простаивающих угодий и залежей. Там можно заниматься земледелием и животноводством, производить продукты питания и корма».

Еврокомиссия также предлагает выделить из бюджета ЕС 500 миллионов евро на помощь производителям. Фермеры смогут получить на льготных условиях кредиты, а также технику, удобрения и семена. Евросоюз обещает проявлять большую гибкость в отношении импорта продуктов, предназначенных на корм скоту.

ЕС также хочет поддержать Украину. Вице-председатель Еврокомиссии обвинил Россию в попытках вызвать массовый голод:

«Я хотел бы отметить, что Россия, похоже, преднамеренно ищет и уничтожает на Украине запасы продовольствия и продовольственные склады», - сказал Валдис Домбровскис.

Брюссель разрабатывает программу экстренной помощи Киеву на сумму 330 миллионов евро, призванной обеспечить украинцам доступ к основным товарам и услугам.

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