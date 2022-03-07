Дания присоединяется к общей оборонной политике Евросоюза

Российское вторжение на Украину побуждает Европейский Союз постепенно отказываться от своих давних табу в отношении приготовлений на случай войны. Правительство Дании во главе с премьер-министром Метте Фредериксен назначило на 1 июня референдум о пересмотре 30-летнего исключения из правил ЕС, которое до сих пор позволяло Дании не участвовать в общей оборонной политике.

Правительство также увеличит свои расходы на оборону, чтобы к 2033 году достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП по сравнению с нынешними 1,44%. В последний раз страна преодолела отметку в 2% в 1989 году.

«Бессмысленное и жестокое нападение Путина на Украину возвестило новую эру в Европе, новую реальность», — сказала Фредериксен на пресс-конференции в Копенгагене.

«Украинская борьба — это не только борьба Украины, это испытание на прочность всего, во что мы верим, наших ценностей, демократии, прав человека, мира и свободы».

В документе, подписанном социал-демократами Фредериксен вместе с четырьмя другими партиями, говорится о «новой ситуации в области безопасности», к которой необходимо приспособиться «вместе с нашими союзниками по НАТО и ЕС». Помимо изменений в оборонной политике страны, партии высказались за преодоление сильной зависимости Европы от российского газа.

Специальная оговорка

Для Дании этот разворот имеет важное значение.

Сейчас она не участвует в выполнении тех аспектов внешней политики и политики безопасности Евросоюза, которые касаются обороны, например, не помогает финансировать военные операции ЕС и не предоставляет солдат или военную технику.

Пункт об отказе от участия был включён по указанию Дании в Эдинбургское соглашения 1992 года. Этот документ был специально разработан так, чтобы позволить стране ратифицировать Маастрихтский договор от 1991 года, который граждане Дании отвергли на референдуме - против было отдано 50,7% голосов.

Соглашение предусматривало участие Дании в четырёх новых сферах, в которых ЕС начал углублять свою интеграцию: гражданство, правосудие и внутренние дела, валютный союз (Дания отказалась от евро и сохранила национальную крону) и оборона.

Сегодня исключение всё ещё в силе. Оно применяется к так называемой Общей политике обороны и безопасности (CDSP), одному из основных элементов Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP).

Соответственно, Дания, являющаяся членом НАТО, самоустраняется от всех внешнеполитических решений ЕС, имеющих последствия для обороны. Во время очных встреч министров иностранных дел представитель Дании обычно покидает комнату, когда обсуждаются военные вопросы.

Все остальные 26 государств-членов полностью участвуют в CDSP.

На практике это означает, что скандинавская страна подключается к коллективным действиям, связанным, например, с экономическими санкциями, как это было в случае с Россией. В то же время Дания остаётся в стороне от военных развертываний, таких как операция IRINI, созданная для соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

В настоящее время более 5000 военных и гражданских сотрудников ЕС задействованы в миссиях CDSP в Европе, Африке и Азии, причём большинство из них занято урегулированием кризисов. Всего с 2003 года было начато 37 операций, и почти половина из них всё ещё продолжается.

Если граждане Дании проголосуют за отмену пункта об отказе, страна будет втянута в общую оборонную политику, а датские войска будут развернуты по всему миру под централизованным командованием.

«Тревожный звонок»

До сих пор CDSP была «техническим проектом», сосредоточенным на экономическом сотрудничестве и закупках, а не на создании полноценной армии ЕС.

«Европейцы плохо заботились о собственной защите, мало думали о ней, - сказал Euronews Бруно Лете, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла (США). - В военном ответе на российское вторжение на Украине Европа пошла за Соединёнными Штатами, которые явно стали движущей силой. Европейцы теперь понимают, что создаётся совершенно недопустимая ситуация».

Но украинская война, ужасы которой разворачиваются прямо у порога ЕС, послужила «тревожным звонком» для блока и привела к «новой динамике», - добавил Лете. - Европейские столицы, от Берлина до Копенгагена, переосмысливают свои оборонные стратегии и лучше понимают геополитическую среду, которая их окружает.

«Пока рано говорить о том, что последует за этим тревожным звонком. Некоторые государства-члены предпочтут полагаться на структуры НАТО. Другие будут утверждать, что ЕС должен иметь возможность при необходимости руководить своими собственными военными операциями, — заключает исследователь. - Ближайшие годы будут годами постоянной нестабильности. Это, в свою очередь, будет ещё больше объединять европейцев».

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