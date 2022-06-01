Дания проводит референдум о присоединении к политике безопасности ЕС

Избиратели Дании решают судьбу европейской безопасности. На референдум вынесен вопрос об отказе от исключений, которые позволяют Копенгагену не участвовать в общей оборонной политике ЕС. Премьер-министр Метте Фредериксен заявляет о необходимости единого фронта перед лицом российской агрессии:

«Вот, что для меня это значит. Завтра я проголосую "за" от всего сердца, потому что, когда на нашем континенте идет война, лучшее, что мы можем сделать, это сплотиться».

Противники инициативы считают её опасной для королевства. Одним из наиболее влиятельных критиков референдума стала лидер «Красно-зелёного альянса» Май Вилладсен:

«Сейчас ЕС согласовал новый пакет санкций против России и я думаю, что таким образом мы показали как в ЕС, так и в Дании, что мы поддерживаем украинцев. Но ведь отказ от общей оборонной политики не имеет никакого отношения ни к России, ни к Украине».

Особый статус Дании в ЕС до сих пор позволял не платить взносы в европейские проекты в военной сфере и не согласовывать свою оборонную политику. Вместе с тем это лишает королевство права голоса при обсуждении вопросов безопасности в Брюсселе, а также мешает развитию военных структур ЕС, — отмечают лидеры пяти партий, выступивших с инициативой проведения референдума. По их мнению, эта проблема оказалась особенной острой после российского вторжения 24 февраля.

Согласно последним соцопросам, отказ от одного из исключений для Дании в ЕС готовы поддержать около половины избирателей. Примерно 30% накануне голосования выступали против этого решения.