Путин толкает Украину в ЕС и Швецию с Финляндией в НАТО

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Уже много лет Россия делает всё, чтобы посеять раскол на Западе, активно поддерживая силы популизма, разрушения и разобщённости. Но теперь российское вторжение на Украину сокрушило давние табу.

Швеция и Финляндия подумывают о вступлении в НАТО. В высшей степени необычным шагом стало то, что Швейцария примкнула к Евросоюзу во ведении санкций против России. Но, возможно, самым ошеломляющим поворотом курса стало то, что Германия отказалась от своих многолетних принципов не отдавать приоритет военным расходам и не отправлять оружие в зоны боевых действий.

Вот вам и непредвиденные последствия, господин Путин!

На повестке дня теперь - членство Украины в Европейском Союзе.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии ЕС:

«По сути, украинцы принадлежат нам. Они одни из нас. И мы хотим, чтобы они были с нами».

Президент Украины Владимир Зеленский, не теряя времени даром, официально призвал принять её в ЕС. Он выступал по прямой видеосвязи на эмоциональной сессии Европейского парламента. Депутаты бурно ему аплодировали, хотя у них и нет решающего права голоса в этом вопросе.

Владимир Зеленский:

«Мы доказали свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму».

Демократия в опасности

Украинский посол в ООН заявил на этой неделе: «Если Украина не выживет, нас не удивит, если следующей рухнет демократия».

И действительно, демократия находится под давлением во всем мире. Вопиющие попытки размыть демократические принципы предпринимаются во многих местах, даже в Соединённых Штатах.

Так не шагает ли Путин в ногу со временем?

Ко мне присоединяется Сабина Доннер, старший эксперт в Фонде Бертельсмана и соавтор последнего Индекса трансформации Бертельсмана, который отслеживает состояние демократии в мире.

Гробе: Прежде чем мы поговорим о России, расскаже об индексе за 2022 год, который вы только что опубликовали. Каковы основные выводы? Велика ли угроза демократии в глобальном масштабе?

Доннер: Мы видим, что тенденция к авторитарному правлению продолжается. Наш индекс показывает дальнейшую деградацию. В современном мире ещё не было так много автократий, и качество демократии никогда не было на такой низкой отметке. Так что мы сообщили тревожные новости. Но, как я уже сказала, это продолжающаяся тенденция. Мы уже довольно давно наблюдаем эту ползучую автократизацию, постепенное размывание верховенства права и демократии.

Гробе: Вы отмечаете, что в более слабых демократиях происходит эрозия демократических принципов. В то же время мы видим, что авторитарные режимы гораздо более напористы. Являются ли действия Путина частью этого тренда?

Доннер: Да, и в некоторых отношениях он задаёт этот тренд. Как я уже сказала, автократии становятся более автократичными. Это означает больше репрессий, гораздо более сильный подрыв принципов правового государства, концентрацию власти, а также исключение оппозиции и несогласных. Мы наблюдаем это в России с 2012 года и во многих других странах с такими авторитарными системами по всему миру.

Российской оппозиции не видно

Гробе: Обычно упадок демократии приводит к плохому управлению, пагубной политике и росту экономического неравенства. В случае с Россией, страной, которую вы очень хорошо знаете, вы ожидаете какой-либо народной реакции, особенно после того, как все санкции ударят со всей силой?

Доннер: Этого трудно ожидать. Хотя в последнее время мы наблюдаем некоторое народное недовольство и гражданскую активность в странах, где мы этого не ожидали, например, в Судане или в Алжире. Там гражданское общество и оппозиция были в основном подавлены. Мы не ожидаю, что даже такие события произойдут в России. В последние несколько лет её власти вели себя безжалостно, население очень запугано, нет реальных оппозиционных групп, потому что их либо запретили, либо они сами прекратили работу. Поэтому и я не думаю, что сейчас есть возможность для появления в России очень мощного оппозиционного движения.

Гробе: В целом, видите ли вы надежду на демократию в долгосрочной перспективе?

Доннер: У меня всё ещё есть надежда. Такая народная активность, которую мы видели, показывает, что, несмотря на все попытки правительств заглушить оппозиционные голоса, она может быть очень мощной. Как я уже говорила, мы не ожидали, что в названных странах появятся группы интересов по обе стороны разделительных линий общества, выступающие против авторитарных тенденций. Это даёт мне надежду на то, что в долгосрочной перспективе демократия восторжествует. Но должна отметить, что в отношении тенденций к авторитаризму многие из устоявшихся демократий потеряли бдительность в последние годы.

Обезглавленный "Путин"

Антироссийские санкции за нападение на Украину разнообразны и многочисленны. Даже в мире спорта и культуры Россию подвергли остракизму.

И самого Путина тоже. Его низложили, обезглавили, раздели и положили в ящик - это произошло в музее Гревен в Париже. Это был первый случай, когда известное учреждение убрало восковую фигуру по историческим причинам. Директор объясняет:

«Мы никогда не представляли диктаторов, и сегодня не хотим представлять Путина».

Гревинский Путин сохранится для потомков. Вернётся ли он когда-нибудь к другим мировым лидерам в музейной коллекции - это зависит от него настоящего Путина".