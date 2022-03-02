Финляндия становится все ближе К НАТО

В Финском парламенте прошли первые дебаты по вопросу о возможном членстве страны в НАТО. Еще несколько месяцев назад, отмечают эксперты, такая постановка вопроса была немыслимой. Однако вторжение России на Украину всколыхнуло финское общество.

Правительство Санны Марин, которое несколько дней назад приняло историческое решение о намерении отправить Украине вооружение и военную амуницию, отмечает, что эти дебаты - скорее проверка мнения политических партий, нежели широкое обсуждение позиции Финляндии по вопросу о том, вступать или нет в НАТО.

Согласно недавно проведенному в Финляндии опросу, число сторонников присоединения к блоку увеличилось с 30% до 53%.

Робин, студент: "Раньше я несколько скептически относился к НАТО, но теперь, когда произошла ситуация с Украиной, я изменил свою позицию, стал более про-НАТОвским. Но мы должны посмотреть, что произойдет".

Петри Туоми-Ниула, экс-дипломат: "Финляндия - западная страна, разделяющая либерально-демократические ценности с другими государствами Евросоюза. Вполне естественно, что орган, который обеспечивает большую часть безопасности ЕС, также гарантирует безопасность Финляндии".

На прошлой неделе всего за несколько дней гражданская инициатива о проведении референдума о вступлении Финляндии в НАТО набрала более 50 тысяч подписей. Этого более чем достаточно, чтобы вопрос о плебисците рассматривался в законодательном органе страны.