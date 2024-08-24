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"Революционное испытание": европейцы получат первую в мире вакцину против рака лёгких

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Imane El Atillah
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Пациент с раком лёгких в Великобритании принимает участие в испытании первой в мире вакцины против этого заболевания.

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Пациент из Великобритании стал одним из первых европейцев, принявших участие в новаторском испытании вакцины против рака лёгких.

Рак лёгких является одной из наиболее частых причин смерти от онкологии во всем мире. Согласно статистике, в 2020 году от него умерло около 1,8 миллиона человек.

Из них почти четверть миллиона человек - около 230 700 - в странах ЕС, что составляет почти одну из пяти смертей от рака в этом регионе.

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Вакцина BNT116 разработана компанией BioNTech. В ней используется технология матричной РНК (мРНК) - подобно некоторым вакцинам COVID-19 - чтобы помочь иммунной системе распознать и атаковать раковые клетки.

Первая подобная в мире вакцина предназначена для борьбы с немелкоклеточной формой рака лёгких, который составляет 85 процентов всех случаев.

Она "предоставляет информацию" иммунной системе пациента об общих опухолевых маркерах для уничтожения раковых клеток при минимальном повреждении здоровых, в отличие от химиотерапии.

"Преимущество нашего подхода заключается в том, что лечение направлено на уничтожение раковых клеток. Таким образом, мы надеемся, что со временем нам удастся показать, что лечение эффективно против рака лёгких, при этом другие ткани остаются нетронутыми", - говорится в заявлении доктора Сары Бенафиф, которая руководит проведением исследования.

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В этом революционном исследовании примут участие около 130 пациентов с различными стадиями рака лёгких, от ранних стадий и хирургического вмешательства, лучевой терапии до поздних стадий заболевания, в 34 исследовательских центрах в семи странах.

Помимо Великобритании, исследование проводится в четырех других европейских странах - Германии, Испании, Польше и Венгрии, а также в США и Турции.

"Мы надеемся, что это даст возможность еще больше улучшить результаты лечения пациентов с этой формой рака лёгких, как на ранних, так и на поздних стадиях", - сказал профессор Сиоу Минг Ли, возглавляющий исследование в Великобритании.

"Революционная" вакцина дает надежду

Януш Рач, 67-летний ученый из Лондона, стал первым, кто получил экспериментальную вакцину.

В мае у Рача был диагностирован рак лёгких, и вскоре он начал проходить химио- и радиотерапию.

В своем недавнем заявлении он выразил надежду, что вакцина обеспечит защиту от раковых клеток, добавив: "Моё участие в этом исследовании может помочь другим людям в будущем, поспособствовать тому, чтобы эта терапия стала более доступной".

Рач, специализирующийся на искусственном интеллекте (ИИ), отметил, что принять участие в испытании его подтолкнуло научное образование.

"Как ученый, я знаю, что наука может развиваться только в том случае, если люди соглашаются участвовать в подобных программах. Я работаю в области искусственного интеллекта и открыт для того, чтобы пробовать новое. Моя семья тоже изучила информацию об испытании и поддержала мое участие", - сказал он.

Глава онкологической службы NHS England Калли Палмер, заявила, что испытания вакцин против рака могут стать "революционными" в плане предотвращения рецидивов заболевания путем вакцинации людей против их собственных раковых опухолей.

"Диагноз "рак" вызывает серьезные опасения, но доступ к революционным испытаниям, наряду с другими инновациями, позволяющими диагностировать и лечить рак на более ранних стадиях, даёт надежду", - сказала Палмер.

Палмер надеется, что в ближайшие несколько лет в испытаниях примут участие еще тысячи пациентов.

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