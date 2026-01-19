Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Грибы, поглощающие углерод, и борьба с «вечными химикатами»: хорошие новости из 2026

Справьтесь с экотревожностью с помощью подборки позитивных экологических новостей от Euronews Green.
Преодолейте эко-тревожность благодаря подборке позитивных экологических новостей от Euronews Green. Авторское право  Canva
Авторское право Canva
By Angela Symons
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Эко-тревожность реальна, поэтому мы делимся самыми вдохновляющими историями этого года, чтобы показать, что для климата еще есть надежда.

На фоне того, что влиятельные страны сворачивают климатические меры, а температуры всё ближе к опасным порогам, трудно не тревожиться о состоянии планеты.

Для журналистов, пишущих о «зелёной» повестке, климатическая тревога, чувство обречённости и даже экологическая экзистенциальная тоска — часть повседневности.

Все эти понятия описывают негативные чувства: стресс, страх, злость и горе. Они накрывают нас, когда реальность стремительно нагревающейся Земли становится очевидной. Почти ежедневно приходят новости о разрушениях и гибели людей из-за экстремальной погоды, и от последствий изменения климата невозможно уйти.

Но вместо того чтобы впадать в парализующую беспомощность, специалисты советуют направлять эти эмоции в действие.

В Euronews Green мы понимаем, что играем ключевую роль в противодействии климатической обречённости. Наша задача говорить правду и быть точными в репортажах, не сглаживать и не «зеленить» реальность, но мы также хотим напомнить, что надежда есть всегда.

Поэтому уже четыре года мы ведём подборку позитивных экологических новостей. Ежегодно мы рассказываем о сотнях хороших историй: от экоинноваций и «зелёных» прорывов до климатических побед и вдохновляющих рассказов о природе.

Вот главные позитивные истории этого года на данный момент: от небольших и локальных, забавных, которые заставили нас улыбнуться, до масштабных и потенциально меняющих мир.

Если вы наткнулись на отличную позитивную историю, о которой мы ещё не рассказали, пожалуйста, напишите нам в Instagram или X, чтобы поделиться идеями.

Позитивные экологические новости за январь 2026 года

Мы недооценивали силу грибов, поглощающих углерод. Познакомьтесь с учёной, решившей это изменить

«Невидимый» ключ к решению климатического кризиса оказался в центре внимания после того, как эволюционный биолог доктор Тоби Киерс стала лауреаткой Премии Тайлера за достижения в области охраны окружающей среды 2026 года.

Эту награду часто называют «нобелевской премией» в сфере климата. Она отмечает «выдающиеся» научные работы в области экологической науки, здравоохранения и энергетики, приносящие пользу человечеству. К ней прилагается денежная премия в размере $250 000 (около €215 000).

Как коралловые рифы океанов могут стать секретным оружием в борьбе с продовольственной небезопасностью во всём мире

Коралловые рифы могут стать важной частью стратегии борьбы с мировым голодом и улучшения питания во всём мире.

Новое исследование Института тропических исследований Смитсоновского института (STRI) говорит, что восстановить запасы рифовых рыб и управлять ими на «устойчивом уровне» всё ещё реально и это может помочь справиться с проблемой недоедания. В некоторых местах этого можно добиться всего за шесть лет.

У редкого вида китов обнадёживающий сезон рождения детёнышей

Один из самых редких видов китов в мире в этом году приносит больше детёнышей, чем в некоторые последние сезоны, но эксперты говорят, что молодых должно рождаться гораздо больше, чтобы отвести угрозу исчезновения.

Численность североатлантического гладкого кита оценивается примерно в 384 особи и после нескольких лет снижения медленно растёт.

Во Франции вступил в силу запрет на «вечные химикаты». Что изменится

Запрет Франции на «вечные химикаты» вступил в силу 1 января на фоне растущей обеспокоенности негативными последствиями этих стойких загрязнителей для здоровья.

Знаковый закон был принят 20 февраля 2025 года: более 140 000 граждан призвали своих депутатов поддержать запрет.

