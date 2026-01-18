Зимние Олимпийские игры 2026 года сталкиваются с растущим давлением «навести порядок» и отказаться от тройки загрязняющих спонсоров.

Учёные и спортсмены объединили усилия накануне Игр, которые в этом году пройдут в Италии, чтобы показать, как сделки с крупными корпорациями заставляют их углеродный след стремительно расти.

Milan Cortina 2026 будут рассредоточены по горам северной Италии, большая часть которых находится в пределах Доломитов, региона, всё более уязвимого из-за изменения климата. Оргкомитет Игр 2026 уже заявил, что планирует произвести 2,4 млн кубометров искусственного снега, для чего потребуется 948 тыс. кубометров воды, поскольку повышение температуры продолжает приводить к таянию в регионе.

За последние пять лет Италия, по сообщениям, лишилась 265 горнолыжных курортов из-за роста температур, а крупный анализ, опубликованный в прошлом году, показал, что глобальное потепление бьет по горным регионам, включая Альпы, «с большей интенсивностью», чем по низменностям.

Углеродный след Зимних Олимпийских игр 2026 года

В новом докладе под названием Olympics Torched, опубликованном организациями Scientists for Global Responsibility и New Weather Institute, говорится, что Игры приведут к выбросам около 930 тыс. тонн.

Однако исследователи предупреждают, что лишь три спонсорских сделки, как ожидается, добавят ещё 1,3 млн тонн, увеличив общий след почти в два с половиной раза.

По их оценке, совокупное воздействие Игр и этих спонсорских соглашений приведёт к потере около 5,5 кв. км снежного покрова. Это эквивалентно площади более чем 3 000 хоккейных площадок олимпийского размера.

Основными виновниками названы нефтегазовый гигант Eni, автопроизводитель Stellantis и национальная авиакомпания Италии ITA Airways, при этом на Eni приходится более половины дополнительных выбросов.

«Даже без растущего массива научных доказательств влияния глобального потепления на зимние виды спорта любому, кто посещает горы, очевидно, что снежный покров исчезает, а ледники тают», говорит Стюарт Паркинсон, директор Scientists for Global Responsibility.

«Этот доклад дополняет эти данные, показывая, что сами зимние виды спорта вносят вклад в это воздействие как напрямую через собственные углеродные выбросы, так и косвенно, продвигая крупных загрязнителей через рекламу и спонсорство. Но это также означает, что зимние виды спорта могут стать частью решения, наведя у себя порядок и отказавшись от грязных спонсоров».

Будущее зимних видов спорта «под угрозой»

В докладе утверждается, что наиболее эффективные действия для снижения выбросов заключаются в прекращении спонсорских сделок с высокоуглеродными корпорациями, отказе от строительства новых площадок и другой инфраструктуры и значительном сокращении числа зрителей, путешествующих самолётами.

«Олимпиада всегда будет порождать выбросы, и их сокращение должно быть приоритетом», говорит шведский лыжник-гонщик Бьорн Сандстрём. «Но больше всего она влияет с помощью сигнала, который посылает миру.

«Когда этот сигнал определяется спонсорством со стороны компаний ископаемого топлива, это напрямую противоречит климатической науке и ставит под угрозу будущее зимнего спорта».

Гренландская биатлонистка Укалев Слеттермарк, участница Зимней Олимпиады и бывшая чемпионка мира среди юниоров, считает, что не «оправданно», когда зимние виды спорта дают нефтяным компаниям площадку, позволяющую им выглядеть так, будто они «вносят позитивный вклад в общество», хотя это не так.

«Это полное противоречие: индустрия ископаемого топлива является крупнейшим вкладчиком в изменение климата, исчезновение зим и, следовательно, угрозу самому существованию зимних видов спорта», добавляет она.

Euronews Green направил запрос в Международный олимпийский комитет за комментарием.