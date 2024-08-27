На доставку воды в наши краны и её последующую обработку приходится около 5% выбросов парниковых газов во многих странах. Но один из водоочистных заводов в Болгарии не подтверждает этот тренд.

Открывая кран и смывая воду в уборной, мало кто из нас задумывается об экологических последствиях использования воды. Однако процесс обеспечения чистой водой и её очистки после использования порождает существенный углеродный след. Считается, что во многих странах энергия, необходимая для перекачки и очистки воды, составляет около 5% всех выбросов парниковых газов, что сопоставимо с показателями авиационной промышленности.

Во многих странах на долю водной отрасли приходится около 5% всех выбросов парниковых газов euronews

Болгария идёт вопреки тренду

Через несколько часов после того, как кто-то посетит уборную в Софии, столице Болгарии, сточные воды оказываются на очистных сооружениях в Кубратово. Завод, работающий под управлением компании Sofiyska Voda, входящей в группу Veolia, является одним из самых энергоэффективных в Европе.

Завод в Кубратово производит биогаз, который перерабатывается в электрическую и тепловую энергию euronews

«Мы собираем сточные воды, поступающие из домов жителей Софии. Здесь мы подвергаем их очистке, чтобы обеспечить чистоту при попадании в реку. Этот процесс сопровождается производством биогаза. Далее этот биогаз преобразуется в электрическую и тепловую энергию. Тепловая энергия используется для внутренних процессов, а электроэнергия покрывает потребности завода», — рассказал Euronews Станислав Станев, технический директор Veolia Bulgaria.

Станислав Станев, технический директор Veolia Bulgaria euronews

Ежегодно завод в Кубратово вырабатывает около 24 000 мегаватт-часов электрической и тепловой энергии — этого достаточно для энергоснабжения 2 300 домов в год. От других очистных сооружений этот завод отличается эффективностью метантенков, в которых производится биогаз, поясняет господин Станислав.

Процесс очистки воды на заводе в Кубратово недалеко от столицы Болгарии Софии euronews

«Разница заключается в количестве производимого биогаза. Обычно очистные сооружения производят 50–60% от собственных потребностей. А здесь мы покрываем более 100% наших потребностей. Мы также сокращаем выбросы CO2 — около 70 000 тонн в год».

Станислав Станев, технический директор компании Veolia Bulgaria, беседует с Euronews euronews

Достижение чистого нулевого уровня выбросов

Процесс очистки воды на заводе в Кубратово недалеко от столицы Болгарии Софии euronews

Помимо CO2 при очистке сточных вод образуется множество газов, подобных метану, мощному парниковому газу. Улавливание и использование этих газов в процессе, именуемом когенерацией, позволяет предотвратить их выброс в атмосферу, а также использовать в качестве источника энергии.

Во время очистного процесса на заводе образуется обезвоженный осадок. Также известный как «шлам», он может быть использован в качестве удобрения или кондиционера для почвы euronews

«Это одна из отраслей, где не исключена возможность перехода к чистому нулевому уровню выбросов», — объясняет Диана Юрге-Ворсац, заместитель председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Диана Юрге Ворсац, заместитель председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата euronews

«У нас есть возможность расходовать воду гораздо эффективнее и повторно использовать те газы, которые сейчас являются парниковыми. Всё вместе это может привести к чистому нулевому уровню выбросов, особенно если энергия, которую мы используем для этого, поступает из возобновляемых источников», — добавляет она.

Золотой стандарт

Завод в Кубратово является основным очистным сооружением столицы Болгарии euronews

Завод в Кубратово уже получил сертификат «Золотой стандарт» за сокращение выбросов, но в планах — пойти ещё дальше.

Подводя итог, господин Станислав говорит: «Мы только что ввели в эксплуатацию новую установку, которая увеличит производство биогаза на 10–15%, также мы устанавливаем фотоэлектрические системы. Но дело не только в этом заводе, мы обмениваемся информацией с коллегами, пытаясь вдохновить другие заводы на достижение энергетической самодостаточности, поскольку группа просит нас продвигаться вперёд».

Разумный подход к использованию воды

Euronews совместно с Европейской комиссией поддерживает кампанию ЕС Water Wise #WaterWiseEU. Наша серия выпусков Water Matters и кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на водные системы Европы и о необходимости экологичного управления водными ресурсами. В рамках выпусков Water Matters будут освещаться различные вопросы, связанные с водой для того, чтобы напомнить о важности защиты природы и экосистем, являющихся неотъемлемой частью гидрологического цикла. Создавая познавательный контент, Euronews и Европейская комиссия надеются вдохновить отдельных людей и целые сообщества присоединиться к #WaterWiseEU.