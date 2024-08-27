NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами

Водоочистной завод в Болгарии, превращающий отходы в энергию и продукцию

Совместно с
Очистные сооружения в Кубратово — в числе наиболее энергоэффективных в Европе
Очистные сооружения в Кубратово — в числе наиболее энергоэффективных в Европе Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Paul Hackett
Опубликовано
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

На доставку воды в наши краны и её последующую обработку приходится около 5% выбросов парниковых газов во многих странах. Но один из водоочистных заводов в Болгарии не подтверждает этот тренд.

Открывая кран и смывая воду в уборной, мало кто из нас задумывается об экологических последствиях использования воды. Однако процесс обеспечения чистой водой и её очистки после использования порождает существенный углеродный след. Считается, что во многих странах энергия, необходимая для перекачки и очистки воды, составляет около 5% всех выбросов парниковых газов, что сопоставимо с показателями авиационной промышленности.

Во многих странах на долю водной отрасли приходится около 5% всех выбросов парниковых газов
Во многих странах на долю водной отрасли приходится около 5% всех выбросов парниковых газовeuronews

Болгария идёт вопреки тренду

Через несколько часов после того, как кто-то посетит уборную в Софии, столице Болгарии, сточные воды оказываются на очистных сооружениях в Кубратово. Завод, работающий под управлением компании Sofiyska Voda, входящей в группу Veolia, является одним из самых энергоэффективных в Европе.

Завод в Кубратово производит биогаз, который перерабатывается в электрическую и тепловую энергию
Завод в Кубратово производит биогаз, который перерабатывается в электрическую и тепловую энергиюeuronews

«Мы собираем сточные воды, поступающие из домов жителей Софии. Здесь мы подвергаем их очистке, чтобы обеспечить чистоту при попадании в реку. Этот процесс сопровождается производством биогаза. Далее этот биогаз преобразуется в электрическую и тепловую энергию. Тепловая энергия используется для внутренних процессов, а электроэнергия покрывает потребности завода», — рассказал Euronews Станислав Станев, технический директор Veolia Bulgaria.

Станислав Станев, технический директор Veolia Bulgaria
Станислав Станев, технический директор Veolia Bulgariaeuronews

Ежегодно завод в Кубратово вырабатывает около 24 000 мегаватт-часов электрической и тепловой энергии — этого достаточно для энергоснабжения 2 300 домов в год. От других очистных сооружений этот завод отличается эффективностью метантенков, в которых производится биогаз, поясняет господин Станислав.

Процесс очистки воды на заводе в Кубратово недалеко от столицы Болгарии Софии
Процесс очистки воды на заводе в Кубратово недалеко от столицы Болгарии Софииeuronews

«Разница заключается в количестве производимого биогаза. Обычно очистные сооружения производят 50–60% от собственных потребностей. А здесь мы покрываем более 100% наших потребностей. Мы также сокращаем выбросы CO2 — около 70 000 тонн в год».

Станислав Станев, технический директор компании Veolia Bulgaria, беседует с Euronews
Станислав Станев, технический директор компании Veolia Bulgaria, беседует с Euronewseuronews

Достижение чистого нулевого уровня выбросов

Процесс очистки воды на заводе в Кубратово недалеко от столицы Болгарии Софии
Процесс очистки воды на заводе в Кубратово недалеко от столицы Болгарии Софииeuronews

Помимо CO2 при очистке сточных вод образуется множество газов, подобных метану, мощному парниковому газу. Улавливание и использование этих газов в процессе, именуемом когенерацией, позволяет предотвратить их выброс в атмосферу, а также использовать в качестве источника энергии.

Во время очистного процесса на заводе образуется обезвоженный осадок. Также известный как «шлам», он может быть использован в качестве удобрения или кондиционера для почвы
Во время очистного процесса на заводе образуется обезвоженный осадок. Также известный как «шлам», он может быть использован в качестве удобрения или кондиционера для почвыeuronews

«Это одна из отраслей, где не исключена возможность перехода к чистому нулевому уровню выбросов», — объясняет Диана Юрге-Ворсац, заместитель председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Диана Юрге Ворсац, заместитель председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климата
Диана Юрге Ворсац, заместитель председателя Межправительственной группы экспертов по изменению климатаeuronews

«У нас есть возможность расходовать воду гораздо эффективнее и повторно использовать те газы, которые сейчас являются парниковыми. Всё вместе это может привести к чистому нулевому уровню выбросов, особенно если энергия, которую мы используем для этого, поступает из возобновляемых источников», — добавляет она.

Золотой стандарт

Завод в Кубратово является основным очистным сооружением столицы Болгарии
Завод в Кубратово является основным очистным сооружением столицы Болгарииeuronews

Завод в Кубратово уже получил сертификат «Золотой стандарт» за сокращение выбросов, но в планах — пойти ещё дальше.

Подводя итог, господин Станислав говорит: «Мы только что ввели в эксплуатацию новую установку, которая увеличит производство биогаза на 10–15%, также мы устанавливаем фотоэлектрические системы. Но дело не только в этом заводе, мы обмениваемся информацией с коллегами, пытаясь вдохновить другие заводы на достижение энергетической самодостаточности, поскольку группа просит нас продвигаться вперёд».

Разумный подход к использованию воды

Euronews совместно с Европейской комиссией поддерживает кампанию ЕС Water Wise #WaterWiseEU. Наша серия выпусков Water Matters и кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на водные системы Европы и о необходимости экологичного управления водными ресурсами. В рамках выпусков Water Matters будут освещаться различные вопросы, связанные с водой для того, чтобы напомнить о важности защиты природы и экосистем, являющихся неотъемлемой частью гидрологического цикла. Создавая познавательный контент, Euronews и Европейская комиссия надеются вдохновить отдельных людей и целые сообщества присоединиться к #WaterWiseEU. 

Поделиться статьей
Переработка отходов Болгария Вода