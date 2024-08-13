Во время сильной засухи на Сицилии Университет Катании проводит мероприятия «Зелёной недели» ЕС 2024 года. Учёные изучают изменения климата на острове.
«Почти вся вода, потребляемая сицилийцами, поступает из-под земли», — объясняет профессор Сандро Привитера, геолог из Университета Катании, в тот момент, когда мы заходим в одну из многочисленных карстовых пещер Катанийской равнины.
В этих полостях, образовавшихся в известняке несколько миллионов лет назад, прохладная сырость контрастирует с палящим зноем на поверхности. Со сталактитов ниспадают капли воды. Но это явление меняется под воздействием изменения климата.
«Обычно можно услышать звук падающих капель, но воды стекает гораздо меньше, чем раньше. Некоторые известняковые породы окаменели из-за отсутствия дождей», — объясняет археолог, указывая на выбеленную стену.
Когда мы вышли из «печи» заповедника Гротта Паломбара — одного из семи заповедников, находящихся в ведении Университета Катании, — команда профессора скосила высокую траву, чтобы снизить риск возникновения пожара. Они также высадили деревья, которые более устойчивы к засухе. Уже в январе текущего года некоторые из них зацвели.
Растительность в этом районе похожа на степную. Растения встречаются всё реже. «Когда греки прибыли сюда, всё было покрыто деревьями. С тех пор их вырубили и сожгли, чтобы освободить место для пастбищ и сельскохозяйственных угодий», — поясняет профессор Привитера.
«Шаг за шагом мы пытаемся восстановить биоразнообразие. Высадка деревьев повышает способность почвы удерживать воду, благодаря чему она остаётся влажной и даёт растительности больше возможностей для роста», — говорит учёный.
Внизу протекает ручей, свидетельствующий о своего рода магии карстовых систем: несмотря на то, что в этом году в регионе почти не было дождей, вода стекает в долину, наполненную деревьями, цветами и насекомыми.
«Вода — это золото. Это возможность и райский уголок. Мы можем прожить без нефти или автомобилей, но не без воды. Мы должны сохранить её любой ценой», — подчёркивает профессор Привитера.
Университет Катании реализует миссию по созданию устойчивости к воздействию воды
Университет Катании организовал серию мероприятий под названием «Будущее в каплях — роль охраняемых территорий в обеспечении устойчивости водных ресурсов» в рамках «Зелёной недели» ЕС. Университет организует экскурсии по заповедникам, чтобы подчеркнуть роль охраняемых территорий в смягчении последствий изменения климата.
В музее на площади Университета учёные также обмениваются взглядами на изменение климата на Сицилии. На выставке представлен скелет слона — животного, которое когда-то обитало в болотах равнины Катании. Пахидерма, свидетельствующая об эволюции фауны региона на протяжении веков, теперь является символом города и его университета.
За тысячелетия произошли значительные изменения как на суше, так и в морских глубинах. «Морские экосистемы всегда были устойчивыми и приспосабливались к изменениям окружающей среды», — уточняет профессор Россана Санфилиппо, директор секции океанологии и палеоэкологии факультета геологических наук Университета Катании, демонстрируя нам моллюсков, которые в настоящее время обитают в бореальной области океана, но чьи окаменелости в изобилии встречаются в сицилийских водах.
И наоборот, морские воды вокруг Сицилии сегодня изобилуют новыми видами организмов из других частей мира. Так произошло с малой мидией, которая попала сюда из Индийского океана через Суэцкий канал. «Они находят благоприятный климат, потому что температура морской воды повышается. Но теперь эти инвазивные виды угрожают местной фауне», — поясняет научный сотрудник Эмануэла Ди Мартино.
Профессор Бароне напомнил, что в четвертичный период, около 2,5 миллионов лет назад, в этой части земного шара чередовались ледниковые и межледниковые периоды с высокими температурами.
«Но сегодня проблема более сложная, потому что помимо изменения климата имеет место ещё и влияние человеческой деятельности. Выбросы парниковых газов приводят к повышению уровня моря, аномальному росту температуры и закислению моря. Это огромная проблема для многих живых организмов, таких как кораллы», — завершает свою речь профессор.