Во время сильной засухи на Сицилии Университет Катании проводит мероприятия «Зелёной недели» ЕС 2024 года. Учёные изучают изменения климата на острове.

«Почти вся вода, потребляемая сицилийцами, поступает из-под земли», — объясняет профессор Сандро Привитера, геолог из Университета Катании, в тот момент, когда мы заходим в одну из многочисленных карстовых пещер Катанийской равнины.

Карстовые скалы возвышаются над равниной Катании euronews

При входе в пещеру температура резко падает euronews

В этих полостях, образовавшихся в известняке несколько миллионов лет назад, прохладная сырость контрастирует с палящим зноем на поверхности. Со сталактитов ниспадают капли воды. Но это явление меняется под воздействием изменения климата.

В текущем году дождей почти не было, но капли падают со сталактитов euronews

«Обычно можно услышать звук падающих капель, но воды стекает гораздо меньше, чем раньше. Некоторые известняковые породы окаменели из-за отсутствия дождей», — объясняет археолог, указывая на выбеленную стену.

Некоторые породы в пещере находятся в процессе окаменения euronews

Когда мы вышли из «печи» заповедника Гротта Паломбара — одного из семи заповедников, находящихся в ведении Университета Катании, — команда профессора скосила высокую траву, чтобы снизить риск возникновения пожара. Они также высадили деревья, которые более устойчивы к засухе. Уже в январе текущего года некоторые из них зацвели.

Сицилия переживает одну из самых сильных засух за последние десятилетия euronews

Растительность в этом районе похожа на степную. Растения встречаются всё реже. «Когда греки прибыли сюда, всё было покрыто деревьями. С тех пор их вырубили и сожгли, чтобы освободить место для пастбищ и сельскохозяйственных угодий», — поясняет профессор Привитера.

«Шаг за шагом мы пытаемся восстановить биоразнообразие. Высадка деревьев повышает способность почвы удерживать воду, благодаря чему она остаётся влажной и даёт растительности больше возможностей для роста», — говорит учёный.

Внизу протекает ручей, свидетельствующий о своего рода магии карстовых систем: несмотря на то, что в этом году в регионе почти не было дождей, вода стекает в долину, наполненную деревьями, цветами и насекомыми.

Вода в этом ручье вытекает из карстующихся пород выше по течению euronews

«Вода — это золото. Это возможность и райский уголок. Мы можем прожить без нефти или автомобилей, но не без воды. Мы должны сохранить её любой ценой», — подчёркивает профессор Привитера.

Университет Катании реализует миссию по созданию устойчивости к воздействию воды

Университет Катании является партнёром «Зелёной недели» ЕС euronews

Университет Катании организовал серию мероприятий под названием «Будущее в каплях — роль охраняемых территорий в обеспечении устойчивости водных ресурсов» в рамках «Зелёной недели» ЕС. Университет организует экскурсии по заповедникам, чтобы подчеркнуть роль охраняемых территорий в смягчении последствий изменения климата.

В музее на площади Университета учёные также обмениваются взглядами на изменение климата на Сицилии. На выставке представлен скелет слона — животного, которое когда-то обитало в болотах равнины Катании. Пахидерма, свидетельствующая об эволюции фауны региона на протяжении веков, теперь является символом города и его университета.

Профессор Россана Санфилиппо показывает окаменелости моллюсков, которые когда-то обитали в водах Сицилии euronews

За тысячелетия произошли значительные изменения как на суше, так и в морских глубинах. «Морские экосистемы всегда были устойчивыми и приспосабливались к изменениям окружающей среды», — уточняет профессор Россана Санфилиппо, директор секции океанологии и палеоэкологии факультета геологических наук Университета Катании, демонстрируя нам моллюсков, которые в настоящее время обитают в бореальной области океана, но чьи окаменелости в изобилии встречаются в сицилийских водах.

На Сицилии найдены окаменелости моллюсков, ныне обитающих в холодных водах океана в северной части планеты euronews

И наоборот, морские воды вокруг Сицилии сегодня изобилуют новыми видами организмов из других частей мира. Так произошло с малой мидией, которая попала сюда из Индийского океана через Суэцкий канал. «Они находят благоприятный климат, потому что температура морской воды повышается. Но теперь эти инвазивные виды угрожают местной фауне», — поясняет научный сотрудник Эмануэла Ди Мартино.

Эмануэла Ди Мартино перед карликовым слоном в музее Катании euronews

Профессор Бароне напомнил, что в четвертичный период, около 2,5 миллионов лет назад, в этой части земного шара чередовались ледниковые и межледниковые периоды с высокими температурами.

Гора Этна возвышается над городом Катания, где засуха вызывает беспокойство в университетском сообществе euronews

«Но сегодня проблема более сложная, потому что помимо изменения климата имеет место ещё и влияние человеческой деятельности. Выбросы парниковых газов приводят к повышению уровня моря, аномальному росту температуры и закислению моря. Это огромная проблема для многих живых организмов, таких как кораллы», — завершает свою речь профессор.