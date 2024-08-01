EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

На гребне волны: олимпийский серфинг едва не разбился о башню

Судейская вышка стоит в тренировочный день перед началом соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года.
Судейская вышка стоит в тренировочный день перед началом соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года. Авторское право Ed Sloane/Pool Photo via AP
Авторское право Ed Sloane/Pool Photo via AP
By Rosie Frost
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Олимпийские состязания по серфингу на Таити: здесь долгие месяцы длился спор о том, куда поместить судей.

РЕКЛАМА

Соревнования по серфингу в рамках Олимпийских игр стоят особняком. В буквальном смысле слова: площадкой для них стала заморская территория франции - Таити.

16 тысяч километров от Парижа, 12-часовая разница во времени и райская природа. С момента вынесения решения о том, что олимпийцы прилетят соревноваться в известный всем серферам городок Теахупо'о, здесь не прекращались споры. Поводом стала инициатива Олимпийского оргкомитета о строительстве в море новой вышки для судей - взамен устаревшей деревянной.

Устроители Олимпиады заявили, что возведут трехэтажную башню с туалетами и кондиционерами в которой смогут разместиться до 40 человек. Экоактивисты на месте и за рубежом выразили обеспокоенность по поводу воздействия строительных работ, в частности, бурения, на коралловые рифы, хрупкие экосистемы.

Двойная радуга возле судейской вышки в конце первого этапа соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года.
Двойная радуга возле судейской вышки в конце первого этапа соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года.Ben Thouard/Pool Photo via AP

После многомесячных дебатов местные активисты, серферы и организаторы Олимпиады наконец пришли к компромиссу.

Хронология споров

Сентябрь 2023 года - организаторы Олимпиады объявляют, что планируют заменить деревянную башню алюминиевой конструкцией стоимостью 5 миллионов долларов ( Оргкомитет Игр утверждает, что это необходимо для соблюдения стандартов безопасности.

В ответ на Таити начинаются акции протеста. Кампании в социальных сетях, возглавляемые таитянским серфером Матахи Дроллетом, получают огромную поддержку.

Противник строительства утверждают, что Международный Олимпийский комитет, взяв на себя обязательство "Спорт во имя природы", обязан оставить риф в лучшем состоянии, чем он был до соревнований.

Октябрь 2023 года - жители и гости Теахупо'о и Мати Нуи запускают петицию, призывающую отказаться от стройки и использовать для олимпийских соревнований оригинальную деревянную башню.

Она набирает 250000 подписей со всего мира. Свой автограф в документе поставил и один из самых успешных профессиональных серферов всех времен Келли Слейтера.

17 ноября 2023 года - после протестов и переговоров - оргкомитет Игр и правительство Французской Полинезии сошлись на компромиссном варианте. Вместо трехэтажной башни решено строить компактный, легкий и подлежащий разбору аналог. Его возведение требует меньшего бурения, а значит, риски для рифа сокращаются.

1 декабря 2023 года - жители Таити сообщают, что баржа, используемая для строительства олимпийской вышки, зацепилась за риф, повредив кораллы вблизи места проведения будущих соревнований. Появляются видеозаписи, сделанные организацией Save Teahupo'o Reef, коалицией местных жителей, серферов и экологических НПО, на которых запечатлен нанесенный ущерб.

Работы по строительству новой вышки приостановлены.

7 декабря - министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера исключает перенос олимпийских соревнований по серфингу с Таити, несмотря на ущерб, нанесенный рифу. "Мы находимся на верном пути, когда строим новую, измененную по размеру судейскую вышку, которая будет соответствовать запросу местных жителей", - говорит она.

19 декабря 2023 года - Всемирная организация серфинга Международная ассоциация серфинга (ISA) присоединяется к тем, кто выступает против строительных работ. В заявлении ISA говорится, что ранее она предлагала более экологичные решения, такие как строительство вышки на суше, а не в воде, или использование цифровых камер. Предложения организации отклонены олимпийским комитетом. Там считают, что так судьи не получат хорошего обзора.

Январь 2024 года- организаторы Олимпиады начинают ежемесячные встречи с общественностью, на которых стороны могут высказать свои опасения. Представители экоассоциаций также приглашаются на каждый этап установки башни.

В итоге глава полинезийского правительства Моетай Бразерсон заявил информационному агентству AFP, что "полностью доволен" тем, как ведутся строительные работы.

Француз Жоан Дюру во время третьего этапа соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года.
Француз Жоан Дюру во время третьего этапа соревнований по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года.AP Photo/Gregory Bull

Апрель 2024 года - Организаторы демонстрируют современную разборную башню, вмещающую от 25 до 30 человек. Ее можно устанавливать лишь на время проведения соревнований.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Акулы-наркоманки. Ученые обнаружили следы кокаина в хищниках у берегов Бразилии

Суд Эквадора встал на защиту реки с нарушенными правами

"Операция Атакама": в Италии судят похитителей редких чилийских кактусов

Таити серфинг Кораллы рифы ОИ-2024 в Париже