Евросоюз ужесточает правила экомаркировки

Новая директива EC EmpCo ужесточает правила в отношении экомаркировки. В будущем компаниям будет разрешено использовать только сертифицированные знаки экологической безопасности.

Наверняка вам встречались эти этикетки в магазинах: “экологически чистый”, "климатически нейтральный", “натуральный“... Производители рекламируют свою экологичность. Но где грань между в самом деле по-настоящему “зелёной продукцией” и "зелёным камуфляжем"?

Корреспондент Euronews отправился в небольшое путешествие, чтобы разобраться в этой ситуации.

В Брюсселе, в одном из популярных бельгийских супермаркетов, мы обратились к покупателям с вопросом, верят ли они в то, что пишут производители на упаковке.

Вот какие ответы мы получили: "Верю ли я? Не всегда, если честно", "Я просто говорю себе, что им нужно это продать, поэтому они так делают", "Если действительно хотим знать, какое влияние оказывает тот или иной продукт на окружающую среду, нужно провести настоящее исследование, не так просто понять, что означает каждая этикетка".

Опрошенные нами потребители считают, что порой разобраться очень сложно.

Перемены грядут

С 2026 года правила изменятся по всей Европе. Новая директива должна лучше защитить потребителей от "зеленого камуфляжа".

Некоторые формулировки вскоре исчезнут с этикеток.

"Расплывчатые заявления об экологичности или климатической нейтральности будут запрещены. Больше нельзя будет писать просто "экологичный", "экологически чистый" или что-то в этом роде. Производители должны будут быть более конкретными", - говорит Мириам Тиманн, сотрудница Европейской организации по защите прав потребителей.

Если вы действительно хотите указать это на этикетке, вы должны быть в состоянии доказать, почему весь продукт является экологичным, а не только какая-то его часть. Мириам Тиманн Европейская организация по защите прав потребителей

ЕС хочет пойти дальше: сделать так, чтобы заявления о "зелёной" продукции систематически подтверждались и проверялись. Этой цели служит другая директива, которая пока ещё на стадии обсуждения.

"Суть директивы заключается в том, что торговая компания, прежде чем использовать "зелёную" маркировку, должна собрать доказательства, подтверждающие истинность своих слов. Кроме того, независимый контролёр должен проверить, что с доказательствами всё в порядке и они соответствуют требованиям директивы", - поясняет Тиманн.

🚫 Stop to greenwashing The Council agreed on new rules which will help consumers make better informed choices when buying a product or a service. Find out more 👉 europa.eu/!vrXPDN#GreenClaims Posted by Council of the European Union on Wednesday, June 19, 2024

Знак экологического превосходства

Шоу-рум EU Ecolabel рекламирует продукцию с европейской экомаркировкой по всей Европе. Его управляющий директор Седрик Ананель показывает товары, на которые был нанесён этот значок.

"У нас есть обувь, поло, текстильные изделия, моющие средства, краска! Вы также можете сделать краску EU Ecolabel дома, что будет лучше для вас и лучше для ваших детей", - говорит мужчина.

Каждая компания, которая подает заявку на получение EU Ecolabel, предоставляет документацию независимому контролёру, который проверяет, действительно ли она соблюдает требования, необходимые для присвоения ей этой экомаркировки.

Она используется при продаже почти 100 тысяч продуктов и услуг в ЕС.

Мы отправились во Фландрию, чтобы побеседовать с руководителями компании, удостоенной этого знака. Корреспондент Euronews посетил один из филиалов бельгийской фирмы Glowi, лидера в области уборки помещений. В ней работает более 15 000 человек. Компания решила сертифицировать свои чистящие средства.

"В связи с новыми правилами и политикой маркировка приобретает все большее значение", - отмечает менеджер компании Джудит Уиттерс.

Соосновательница компании Элли Хёйсман подчеркивает, что критерии экомаркировки ЕС соответствуют ценностям Glowi.

"Люди в своих домах используют слишком много воды и химических средств. Поэтому мы решили для себя: "Мы хотим что-то изменить, потому что использующиеся средства чересчур опасны". Польза для нашего бизнеса в первую очередь в том, что меньше людей болеет, больше сотрудников на работе, ну и кроме того, довольные клиенты и, конечно же, растущий бизнес", - говорит Хёйсман.

Партнёры ЕС по борьбе с "зелёным камуфляжем"

В борьбе с "зелёным каумфляжем" Брюссель может рассчитывать на партнеров по всему континенту. Некоторые из них заявляют, что не оставят без внимания ни одно из вводящих в заблуждение утверждений.

В Нидерландах ситуацию контролирует Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM). Их офис располагается в Гааге.

Управление считает устойчивое развитие одним из главных приоритетов. Оно уже принимало меры против компаний-гигантов, например, в энергетической и авиационной отраслях. В частности, против тех, кто заявляет об углеродной нейтральности своих продуктов и услуг.

"Когда вы делаете что-то вредное для климата и окружающей среды, загрязнение уже произошло. Вы не можете его отменить. Мы видим, что имеем шанс повлиять на ситуацию. Можем помочь потребителям получать более полную информацию и быть более способными к устойчивому потреблению. Мы можем защитить хорошие компании", - говорит Эдвин ван Хутен, глава департамента потребителей АСМ.

В этом году перед вступлением в силу новых европейских правил управление выписало предупреждение компании Booking.com. С тех пор значки Travel Sustainable были заменены на сайте новой программой устойчивого развития, основанной на сертификации сторонними организациями.

"Мы очень серьезно относимся к тому, чтобы помочь путешественникам сделать более осознанный выбор. Сертификация сторонними организациями - это экспертная разработка стандартов для жилья, благодаря которым оно считается экологичным. Они проводят оценку жилья, чтобы убедиться, что оно действительно соответствует этим требованиям. Мы работаем с рядом авторитетных сторонних контролёров. EU Ecolabel - это один из отличных примеров, - отмечает директор Booking.com по устойчивому развитию Даниэль Д'Силва.

По ее словам, у компании 16 тысяч объектов недвижимости, которые прошли сертификацию, но еще больше объектов пока не имеют сертификата.

"Главный вопрос заключается в том, как мы можем помочь им пройти сертификацию", - говорит Д'Силва.

Хостел с экологическим посланием

Экомаркировка ЕС присваивается все большему числу объектов отдыха. Есть несколько таких и в Нидерландах. В знаменитом амстердамском парке Вондела расположен популярный молодежный хостел.

Менеджер по маркетингу Stayokay Amsterdam Vondelpark Наоми Асерраф рассказывает, что все хостелы компании получили сертификат EU Ecolabel.

"Мы используем искусственный интеллект для сокращения пищевых отходов: показываем продукт машине, она делает рассчёт, и мы понимаем, что на следующей неделе не нужно использовать так много хлеба", - говорит Асерраф.

В хостеле есть стена с экологическим посланием, "зелёная крыша" для улучшения ситуации с биоразнообразием на планете, сад и даже пчелиный отель для маленьких постояльцев. В номерах - памятки о том, что нужно экономить воду и убавлять температуру обогрева, если в помещении уже тепло.

"Сертификация показывает, что вы настроены серьезно. Европейские правила увеличивают прозрачность, и вам нужно доказывать, что вы что-то делаете в этом направлении. Здесь много административной работы, но это во благо. В противном случае "зеленый камуфляж" останется", - резюмирует гендиректор Stayokay Марийке Шрейнер.