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Ученые на рыбалке, зачем?

Совместно с The European Commission
Ученые на рыбалке, зачем?
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Bryan Carter
Опубликовано
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Лука Пизани, морской биолог из Aquatic Resources Malta, подчеркивает важность прочных отношений с рыбаками, которые охотно берут ученых на борт. Партнерство устраняет разрыв между морем и политиками, обеспечивая принятие решений на основе точных данных.

"Поскольку мы работаем с правительством, рыбаки порой могут быть настроены скептически или, наоборот, сдержанно в разговоре с нами, - рассказывает Пизани. - Они беспокоятся, что мы, а вслед за нами и власти, выберем политику или правила, которые могут негативно повлиять на их интересы. На самом деле мы, биологи, не собираем и не передаем никакой информации, связанной с контролем. законностью. Нас интересует исключительно, что именно поймано. В общих и особенно в наших интересах - точно знать, что берут у моря рыбаки. Так мы сможем получить адекватное представление о ситуации. Потому что, только действительно понимая, что именно происходит, мы можем грамотно управлять.

Очень важно иметь хорошие рабочие отношения с рыбаками. В конце концов, их интересы - это наши интересы. Если море не в порядке, мы хотим быть в курсе. Если мы поймем и выявим проблемы, то сможем поднять этот вопрос перед политиками, лицами, принимающими решения - так, чтобы дать им инструмент для принятия соответствующих мер по защите моря и в интересах рыбаков".

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