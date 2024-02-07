Глобальное потепление создает условия для штормов и тайфунов невиданной силы. Ряд ученых предлагают выделить их в отдельную категорию, чтобы повысить осведомленность общества о рисках.

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В результате изменения климата ураганы, штормы и тайфуны становятся настолько мощными, что не вписываются в имеющуюся классификацию. На этом фоне ученые предлагают расширить ее за счет нового обобщенного понятия "мегаураган". Предложение обнародовано в статье, опубликованной в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Как известно, стандартная шкала ураганов Саффира-Симпсона, действующая полвека, имеет отметки от 1 до 5. К ней предложено добавить новую, шестую, с прицелом на ураганы со скоростью ветра от 310 километров в час.

Сегодня стихии с ветром в 252 километра в час и выше относятся к пятой категории. Авторы статьи считают, что неограниченность этой формулировки вводит в заблуждение людей, не уделяющих должного внимания свермощным штормам и ветру.

Неверный сигнал?

Несколько экспертов заявили Associated Press, что не видят необходимости расширения шкалы. По их словам, она может дать неверный сигнал, поскольку учитывает лишь силу ветра, тогда как главные разрушения и несчастные случаи связаны с приносимой ветром водой.

С 2013 года пять ураганов - все в Тихом океане - имели скорость ветра от 308 километров в час, что позволило бы отнести их к новой категории. По словам авторов исследования, по мере потепления климата условия для таких бедствий становятся все благоприятнее. "Изменение климата усиливает и без того сильные штормы, - отмечает ведущий автор исследования Майкл Вехнер, климатолог из Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли.- Дело не только в том, что ураганов становится больше. Дело в том, что они становятся намного мощнее".

Поможет ли категория "мегаураганов" безопасности?

Если мир будет придерживаться только пяти категорий штормов "по мере того как стихийные бедствия становятся сильнее, он будет недооценивать потенциальный риск", - считает соавтор исследования Джим Коссин из First Street Foundation. По словам эксперта, тихоокеанские штормы сегодня мощнее, потому что, в отличие от Мексиканского залива и Карибского бассейна, там меньше суши, которая может затормозить их движение. На сегодня ни один атлантический шторм не достиг порога в 310 км в час, но по мере потепления планеты условия для этого становятся все более реальными, отмечают Коссин и Вехнер.

А Джейми Роум, заместитель директора Национального центра ураганов США, говорит, что при предупреждении людей о штормах его ведомство старается "сосредоточиться на отдельных опасностях - ветер, осадки, оползни - а не на категории шторма, которая дает информацию лишь о силе ветра". "Категория 5 по шкале Саффира-Симпсона уже отражает катастрофический ущерб, поэтому не ясно, нужна ли еще одна", - размышляет он.