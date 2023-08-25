Императорским пингвинам грозит исчезновение

By Euronews

Основываясь на спутниковых снимках, ученые предположили, что из-за таяния морского льда могли погибнуть до 10 тысяч птенцов.

В опубликованном докладе ученых, основанном на спутниковых данных, говорится, что из-за раннего таяния морского льда в Антарктике в конце 2022 года могли погибнуть до 10 тыс. птенцов пингвинов.

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В нескольких местах, в основном в море Беллинсгаузена, лед, на котором гнездились пингвины, начал трескаться и ломаться буквально под ними, прежде чем их птенцы успели отрастить взрослое водонепроницаемое оперение. В результате тысячи птенцов тонут или погибают, не имея возможности высушить свои намокшие перья.

Подобные трагедии случались и раньше, и известно, что популяция в состоянии компенсировать потери (взрослые особи выживают и на следующий год гнездятся в другом месте). Но в этот раз она оказалась угрожающе масштабной: по данным ученых, из 62 известных колоний императорских пингвинов 19 подверглись негативному воздействию, а 13, скорее всего, полностью лишились потомства.

Исследователи говорят, что трудно выделить ключевой фактор такого катастрофического таяния - будь то антропогенное потепление или естественные погодные колебания.

При этом упоминается явление Ла-Нинья: это противоположная фаза печально известного Эль-Ниньо. "Девочка" также вызывает некоторые аномальные климатические эффекты. В начале июля этого года было официально объявлено, что Эль-Ниньо вернулся, сменив Ла-Нинью. Это может привести к тому, что южнополярные льды восстановятся и станут более стабильными (и более безопасными для гнездования пингвинов), но это еще предстоит проверить.