Пингвины скучают без людей. В океанариуме Кейптауна сотрудники, как могут, развлекают птиц. Это очень социальные существа, и из-за коронакризиса они лишились общения. Не случайно во многих зоопарках мира пингвинов выводили на прогулки и экскурсии — не ради видео для развлечения изолированных дома людей, а для того, чтобы птицы получали новые впечатления. До карантина в океанариуме существовал аттракцион, когда посетителей запускали в вольер к пингвинам. Сегодня правила гораздо жёстче.

Шанет Рютгерс, старший смотритель:

"В первый месяц птицы просто не понимали, что происходит: они каждый день возбуждённо ждали гостей, выстраивались в очередь, требовали корма, много шумели. Но со временем они стали вялыми, и теперь здесь так тихо, что слышно, как падает булавка".

За пять месяцев изоляции птицы создали всего одну новую пару, и это сотрудники считают большим успехом. В руководстве океанариума с большим сожалением констатируют, что на иностранных туристов в ближайшие время можно не рассчитывать, и потому прилагают усилия для привлечения жителей ЮАР. В начале осени океанариум открыли после пяти месяцев изоляции, но посетителей куда меньше, чем раньше.