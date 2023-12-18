Берлин: немецкие фермеры протестуют против мер экономии

By Euronews

Фермеры Германии возмущены намерением правительства сократить налоговые льготы на дизельное топливо. Акция протеста прошла в Берлине.

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Звон колокольчиков, звуки рожков и десятки тракторов у Бранденбургских ворот в Берлине. На акцию протеста вышли фермеры. Они возмущены намерением правительства сократить налоговые льготы на дизельное топливо. Фермеры говорят, что это обернется ростом цен и снижением уровня жизни.

Йенс Шрайнике, фермер:_"Да, это катастрофа. Потому что предприятия, в частности малые, потеряют до 5 000 евро, каждая ферма. Потом придется заплатить еще 5 000 евро. Это болезненно, особенно учитывая текущую ситуацию с прибылью. Плюс у нас дополнительные высокие расходы, с которыми мы столкнулись в последние годы. _Затраты растут. Это катастрофа".

В столицу Германии съехались фермеры со всей страны. "Проводите политику с умом", "Это правительство губит население". Такие плакаты демонстранты вывесили на сельскохозяйственной технике.

Бенни Хешт, фермер:"Последствия коснутся не только нас, но и всех потребителей. Цены на продукты питания вырастут".

Правительство объявило о мерах экономии с целью закрыть дыры в бюджете. Манифестанты обвинили власти в намерении переложить на плечи фермеров бремя экономии в размере 1 миллиарда евро.