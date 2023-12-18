EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Берлин: немецкие фермеры протестуют против мер экономии

Берлин
Берлин Авторское право Fabian Sommer/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Фермеры Германии возмущены намерением правительства сократить налоговые льготы на дизельное топливо. Акция протеста прошла в Берлине.

РЕКЛАМА

Звон колокольчиков, звуки рожков и десятки тракторов у Бранденбургских ворот в Берлине. На акцию протеста вышли фермеры. Они возмущены намерением правительства сократить налоговые льготы на дизельное топливо. Фермеры говорят, что это обернется ростом цен и снижением уровня жизни.

Йенс Шрайнике, фермер:_"Да, это катастрофа. Потому что предприятия, в частности малые, потеряют до 5 000 евро, каждая ферма. Потом придется заплатить еще 5 000 евро. Это болезненно, особенно учитывая текущую ситуацию с прибылью. Плюс у нас дополнительные высокие расходы, с которыми мы столкнулись в последние годы. _Затраты растут. Это катастрофа".

В столицу Германии съехались фермеры со всей страны. "Проводите политику с умом", "Это правительство губит население". Такие плакаты демонстранты вывесили на сельскохозяйственной технике.

Бенни Хешт, фермер:"Последствия коснутся не только нас, но и всех потребителей. Цены на продукты питания вырастут".

Правительство объявило о мерах экономии с целью закрыть дыры в бюджете. Манифестанты обвинили власти в намерении переложить на плечи фермеров бремя экономии в размере 1 миллиарда евро.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Эль-Боске — мексиканский город, который понемногу поглощает море

Изменение климата глазами детей племени вайю (фотографии)

COP28: сокращение выбросов в строительстве

Германия Дизельное топливо Бюджет Сельское хозяйство фермеры