«Углеродный след» в вашем меню

Некоторые европейские рестораны начали добавлять в свои меню информацию об «углеродном следе», оставленном при производстве каждого из блюд. Одни из таких ресторанов — «Кантин» в Лондоне.

В меню можно узнать сколько углекислого газа было выброшено в атмосферу при производстве ингредиентов, входящих в состав блюда. Также потребитель может прочитать в меню, что при производстве мясного гамбургера в атмосферу выбрасывается в 10 раз больше углекислого газа, чем при производстве его аналога для веганов.

«Думаю, что люди сейчас лучше понимают, что климатический кризис уже наступил и что нужно что-то делать, — уверена одна из руководительниц климатической кампании Viva! Лора Хеллвиг. — Мы призываем правительство действовать, например с помощью счетчика углерода. Также очень важно, чтобы люди понимали, что у них есть очень много возможностей добиваться перемен».

Климатические активисты считают, что отказ от мяса это одни из самых эффективных способов борьбы с изменением климата.