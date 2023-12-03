Папа римский обратился к COP28: "Миру нужны союзы не против кого-то, а в пользу всех"

Переговоры ООН по климату в воскресенье были сосредоточены на проблеме влияния изменения климата на здоровье людей.

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Папа римский Франциск призвал участников саммита COP 28 преодолеть "национализм" и "модели прошлого", чтобы прийти к общему видению и принять на себя обязательства по необходимой экологической трансформации для спасения планеты. По словам понтифика, на изменение климата нужно отреагировать конкретными политическими изменениями.

"В настоящее время миру нужны союзы не против кого-то, а в пользу всех. Важно, чтобы религии, не попадая в ловушку синкретизма, подавали хороший пример, работая вместе. Не ради своих интересов или интересов одной стороны, а ради интересов нашего мира", — сказал папа римский Франциск в своем видеообращении.

Переговоры ООН по климату в воскресенье были сосредоточены на проблеме пагубного воздействия последствий загрязнения окружающей среды и изменения климата на здоровье человека.

Эксперты раскритиковали принятую декларацию, признав ее слишком слабой, так как в тексте не упоминается проблема использования ископаемых источников энергии, что является одной из главных причин изменения климата на планете.

Вопрос поэтапного отказа от нефти и газа остается одним из самых спорных на саммите.

Активисты и эксперты в области здравоохранения призывают мировых лидеров принять меры, чтобы предотвратить 7 миллионов смертей в год от загрязнения воздуха и распространения таких болезней, как холера и малярия.