"Пятницы для будущего": пять лет протестов

By Fintan Burke, European Science Communication Institute (ESCI)

В преддверии Глобальной климатической забастовки этого года европейские исследователи климата рассказывают о наблюдаемых ими изменениях.

В этом году Глобальная климатическая забастовка проходит 15 и 17 сентября. Движению за климат, организованному шведской активисткой Гретой Тунберг, исполняется пять лет.

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Среди требований 2023 года - отказ от участия в новых и существующих проектах по добыче ископаемого топлива, инвестирование в проекты по возобновляемой энергетике и выплата компенсаций сообществам, пострадавшим от климатического кризиса.

Акции протеста, организованные группой "Пятницы для будущего ", быстро набирают популярность. По данным активистов, в первой забастовке в августе 2018 года приняли участие около 27 тысяч человек в 150 странах мира.

В следующем году около 3,8 млн человек вышли на улицы 3800 городов, что считается самой крупной акцией протеста против изменения климата в истории. Реальная цифра, скорее всего, выше, так как организаторы "Пятниц для будущего" могли не получить полных данных о количестве участников.

Исследователи по всей Европе мотивированы забастовками: как для участия в них, так и для продолжения собственной работы.

В Вильнюсе (Литва) в числе протестующих была ученый-бихевиорист Аудра Балунде, ныне возглавляющая Исследовательский центр экологической психологии в Университете Миколаса Ромериса.

"Мои мотивы были очень просты", - говорит она. - "Я просто хотела поддержать усилия молодых людей и показать, что я за них выступаю. Мне показалось, что это правильный поступок".

Как и в других странах, участники акции протеста требовали от правительства предпринимать больше усилий для того, чтобы ограничить загрязнение окружающей среды и убедиться в том, что наиболее уязвимые слои населения не будут брошены на произвол судьбы в результате изменения климата.

Почему ученые присоединяются к протестам?

Акция в Вильнюсе, май 2019 PETRAS MALUKAS/AFP

Аудра говорит, что ей, как ученому, тоже хотелось присоединиться к забастовкам.

"Мне показалось важным показать тем, кто может испытывать соблазн маргинализировать протестующих - особенно молодых, преуменьшая их требования в силу их юного возраста, - что ученые солидарны с протестующими и поддерживают их действия", - говорит она.

Участие в акции протеста также побудило Аудру продолжить исследования, в том числе то, как мораль и чувство идентичности людей влияют на отношение к сохранению окружающей среды.

Аудра принимает участие в проекте Biotraces, финансируемом ЕС. Ее группа работает над поиском более социально ориентированных способов улучшения экологии. Например, она изучает, что может помешать местным жителям принять проекты по восстановлению рек в их районе проживания.

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Некоторые из ее ранних исследований показали, что экологические ценности, самоидентификация и "личные нормы" участия в природоохранном поведении людей связаны с поддержкой подростками деятельности, направленной на борьбу с изменением климата. Другими словами, молодое поколение чувствует большую ответственность за сохранение окружающей среды.

В столице ЕС Брюсселе эти действия молодых людей побудили исследовательницу Адальджизу Мартинелли принять участие в местной демонстрации за озеленение города.

Через несколько дней после приезда из родной Италии в сентябре 2022 года Адальджиза решила поддержать местную группу активистов. Ей понравились цели, которые они пытаются достичь: увеличить в городе количество растений и цветов.

"Они не спорили и не ругались. Мне это понравилось, потому что я не люблю конфликтных ситуаций. Все было корректно и конкретно", - говорит она.

Похоже, что послание дошло и до местных властей, поскольку, по словам Адальджизы, она заметила заметное улучшение состояния городских парков и зеленых зон. Кроме того, она добавляет, что такие выступления влияют и на отношение других людей.

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"Я вижу, как многие люди делают первые шаги на этом пути - например, идут на работу пешком или едут на велосипеде. Это говорит о пользе", - говорит она.

Насколько эффективны протесты против изменения климата?

Ученые поддерживают протесты за климат? Адальджиза Мартинелли, Ишан Бипин Аджмера, Бенуа Дурийон Supplied

Сотрудничая с брюссельским аналитическим центром, Адальджиза сейчас участвует в проекте "Легуминоза", изучающем, как европейское сельское хозяйство может эффективнее использовать интеркроппинг (ежегодную смену культур на одном поле для улучшения состояния почвы).

Ее коллега по проекту - Ишан Бипин Аджмера, исследователь из Университета природных ресурсов и наук о жизни в Вене (Австрия).

Как и Адальджиза, он недавно приехал в Бельгию и видит, как протесты против изменения климата приводят к очевидным изменениям в лучшую сторону.

"Похоже, что климатические протесты эффективно повышают осведомленность и влияют на общественный дискурс по вопросам климата", - говорит он.

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Однако в его родной Индии эффективность климатических протестов, как он полагает, "ограничена или неоднозначна".

Он объясняет это различиями в общественном восприятии. Дискуссии в Индии ведутся вокруг вопросов экономического развития и защиты окружающей среды, политических проблем.

Ишан считает, что даже если они и не оказывают такого же давления на политиков, эти дискуссии все равно способствуют повышению уровня информированности. "Мои родители, родственники и друзья на родине часто говорят об изменении погодных условий, участившихся глобальных катастрофах или мерах государственной политики, о которых они слышат в новостях или обсуждают в обществе", - говорит он.

Исследователи понимают, что движениюеще предстоит пройти долгий путь. Они обеспокоены признаками того, что оно может потерять темп.

"Это помогает почувствовать себя менее одиноким"

После начала пандемии число протестующих остается невысоким. В прошлогодних забастовках участвовало около 70 000 человек по всему миру.

"Тот факт, что все меньше и меньше людей принимают участие в акциях протеста, возможно, свидетельствует о том, что есть некое разочарование, как будто мы больше ничего не можем сделать", - говорит Бенуа Дурийон, доцент кафедры электротехники в Лилльской лаборатории электротехники и силовой электроники.

Как и Аудра, он принимал участие в предыдущей "Климатической забастовке", но испытывает смешанные чувства по поводу того, как она прошла.

"В целом мне понравилась атмосфера, за исключением, к сожалению, нескольких моментов напряженности в общении с полицией, поскольку ситуация во Франции и так очень напряженная", - говорит Бенуа, который в настоящее время изучает возможности улучшения баланса европейских энергосистем в рамках проекта ebalanceplus.

"Но прежде всего мне нравится креативность лозунгов и плакатов, которые часто с юмором показывают, что это дело, которое трогает людей. Это помогает почувствовать себя не таким одиноким", - полагает молодой ученый.

Исследователи считают, что протесты помогают им донести информацию о своей работе до других людей, интересующихся вопросами, поднятыми в ходе забастовок.

"У меня есть младшая сестра, и она все чаще просит меня написать книгу или статью, потому что [сейчас] слишком много информации", - говорит Адальджиза. - Поэтому, конечно, я всегда стараюсь дать ей какие-то рекомендации".

Даже те исследователи, которые не хотят присоединяться к протестам этого года, все равно имеют такую важную возможность поделиться своими взглядами с другими, говорит Бенуа.

"Не увиливайте от дискуссии, когда она возникает в повседневной жизни", - говорит он. - Для меня это тоже форма протеста".