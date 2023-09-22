COP-28: будет достигнут консенсус по вопросу о постепенном отказе от ископаемого топлива

By Euronews

В конце ноября в Дубае стартует Конференция ООН по климату. Можно ли ожидать, что этот саммит будет успешным? Отвечает исполнительный директор COP-28.

За два месяца до открытия конференции по климату (она пройдет в Дубае) исполнительный директор COР-28 Аднан Амин похоже разочаровывает экоактивистов.

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"Маловероятно, что будет достигнут консенсус по вопросу о постепенном отказе от ископаемого топлива", - сказал Амин в интервью агентству The Associated Press (Ассошиэйтед Пресс). Судя по всему, будет сделана ставка на "коррекцию курса" в условиях глобального потепления.

Аднан Амин, исполнительный COP-28: "Существует значительное число стран, которые выступают против формулировок о поэтапном отказе. Рабочий процесс COP, и я думаю, что, возможно, в этом кроется некоторое разочарование, заключается в том, что он работает на основе консенсуса. Достаточно, чтобы одна страна сказала "нет", и у вас нет соглашения".

Что будут говорить жители планеты, например, спустя десять лет после конференции в Дубае?

Аднан Амин, исполнительный директор COP-28: "Я надеюсь, что они скажут: "Мы не думали, что процесс, который мы считали говорильней, может дать такой результат. Это была необходимая миру коррекция курса, чтобы привести нас к состоянию комфорта".

По словам Амина, предстоящие переговоры можно будет считать успешными, если они достигнут нескольких целей. Речь, прежде всего идет об увеличении помощи бедным странам в борьбе с изменением климата, дальнейшей декарбонизации энергетических систем, увеличении финансирования государств для их адаптации к более жаркому климату, и вовлечении в переговоры новых представительных групп.