Солнечная электростанция... на Шпицбергене

360 солнечных панелей, установленных в 6 рядов. На норвежском архипелаге Шпицберген начнёт работу самая северная станция в мире, расположенная в 1 300 км от полюса. Да, в зимний сезон здесь царит абсолютная темнота, говорит сотрудник компании-разработчика, зато летом солнце светит 24 часа в сутки.
360 солнечных панелей, установленных в шесть рядов, - на норвежском архипелаге Шпицберген в четверг начнёт работу самая северная станция в мире. Она расположена в 1 300 км от полюса.
Панели будут снабжать электроэнергией старую судоходную радиостанцию, превращенную в базовый лагерь для туристов.
Отдаленные арктические поселения часто зависят от дизельных генераторов, которые выбрасывают в атмосферу большое количество С02. Если проект окажется успешным, то укажет другим 1500 объектам и населенным пунктам в Арктике, не подключенным к традиционным электрическим сетям, путь к снижению зависимости от ископаемого топлива.