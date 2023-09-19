Солнечная электростанция... на Шпицбергене

By Euronews

360 солнечных панелей, установленных в 6 рядов. На норвежском архипелаге Шпицберген начнёт работу самая северная станция в мире, расположенная в 1 300 км от полюса. Да, в зимний сезон здесь царит абсолютная темнота, говорит сотрудник компании-разработчика, зато летом солнце светит 24 часа в сутки.

360 солнечных панелей, установленных в шесть рядов, - на норвежском архипелаге Шпицберген в четверг начнёт работу самая северная станция в мире. Она расположена в 1 300 км от полюса.

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Панели будут снабжать электроэнергией старую судоходную радиостанцию, превращенную в базовый лагерь для туристов.

Установка солнечных батарей на радиостанции Isfjord в Арктике может показаться не очень удачной идеей, поскольку в зимний сезон стоит абсолютная темнота. И тогда, конечно, батареи ничего не будут производить. Зато в светлое время года - летом - солнце светит 24 часа в сутки. Кроме того, у нас больше альбедо (диффузная отражательная способность поверхности - прим.ред.), а также низкая температура воздуха, которые обеспечивают оптимальную эффективность панелей Монс Оле Селлевольд технический советник компании Store Norske

Отдаленные арктические поселения часто зависят от дизельных генераторов, которые выбрасывают в атмосферу большое количество С02. Если проект окажется успешным, то укажет другим 1500 объектам и населенным пунктам в Арктике, не подключенным к традиционным электрическим сетям, путь к снижению зависимости от ископаемого топлива.