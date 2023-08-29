Кондиционеры делают наши города жарче?

В отличие от Соединённых Штатов, в Европе любовь к энергозатратным системам охлаждения – относительно новое явление. Но "зелёные" и левые политики предупреждают: включая кондиционер во время очередной волны жары, вы только делаете хуже. Что по этому поводу говорит наука? Разбираемся в "Кубе".

Европу всё чаще накрывают волны аномальной жары, и многие жители континента решились на покупку кондиционера.

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Вам может показаться, что это путь к прохладе, но на самом деле всё происходит с точностью до наоборот: кондиционеры нагревают планету. Давайте разберёмся, почему.

Во Франции вопрос о влиянии кондиционеров на окружающую среду стал предметом политических дискуссий. Так, в недавнем интервью France Inter глава фракции меланшоновской "Непокорённой Франции" в Нацсобрании Матильда Пано заявила, что "температура в городе может повыситься на 2°C из-за использования кондиционеров". Но откуда она взяла эту цифру?

Кондиционеры увеличивают температуру в городе на 2°C?

Это следует из исследования, опубликованного в 2020 году, которое основывается на сценарии, при котором кондиционеры используются во всех зданиях города размером с Париж для поддержания температуры внутри помещений на уровне 23°C во время эпизодов аномальной жары.

Согласно исследованию, нагревание воздуха в результате использования кондиционеров "зависит от времени суток и характеристик тепловой волны, главным образом её интенсивности".

Для моделирования своих прогнозов учёные использовали смертоносную жару 2003 года, которая привела к смерти более 14 тысяч человек во Франции.

Они обнаружили, что после "9 дней жары, подобной той, что была в 2003 году, систематическое использование кондиционеров приведёт к повышению температуры воздуха до 2,4°C".

Как такое возможно? Дело в том, что кондиционеры работают как тепловой насос, охлаждая помещение за счёт выброса горячего воздуха наружу.

10% мирового энергопотребления

Кондиционеры потребляют больше электроэнергии, чем любой другой бытовой прибор. Они расходуют 10% мирового электричества и производят парниковые газы, способствующие нагреванию планеты.

Связь между использованием кондиционеров и повышением температуры в городах уже подтверждена документально.

Согласно результатам исследования, опубликованного в 2014 году в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, избыточное тепло, выделяемое кондиционерами в городе, может повысить температуру воздуха снаружи в ночной период на 1-1,5 градуса Цельсия.

А поскольку в результате изменения климата и расширения застройки города будут становиться всё более жаркими, значительно возрастут и потребности в охлаждении помещений.

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В 2019 году 20% жилых помещений в ЕС были оборудованы кондиционерами, по данным Европейского агентства по окружающей среде.

В 2050 году в мире будет 5,6 млрд кондиционеров

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, число кондиционеров в мире возрастет с нынешних 1,6 млрд единиц до 5,6 млрд единиц к середине текущего столетия, говорится в докладе за 2019 год.

Если не принимать меры, то к 2050 году все кондиционеры в мире будут потреблять столько же электроэнергии, сколько сегодня потребляет Китай, если сложить все виды экономической деятельности.

Авторы исследования предлагают и другие варианты охлаждения городов, включая увеличение площади зелёных насаждений и улучшение теплоизоляции зданий.