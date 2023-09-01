"Планета платит больше": Франция объявила войну дешёвым авиабилетам

Франция предлагает установить в Евросоюзе порог цен на авиаперелёты. Поддержат ли другие страны инициативу, и поможет ли она сократить вредные выбросы?

Министр транспорта Франции выступил с предложением к ЕС ввести порог цен на авиаперелёты для сокращения выбросов углекислого газа.

РЕКЛАМА

Клеман Боне заявил, что намерен "бороться с социальным и экологическим демпингом" . Он добавил, что "билеты на самолёт за 10 евро - это недопустимо", имея в виду тарифы лоукостеров. По его словам, они "не отражают цену, которую платит планета".

Но может ли повышение стоимости перелётов уменьшить "углеродный след" авиации?

Большая ответственность - на часто летающих пассажирах

"Любые меры, которые обязывают авиакомпании совершенно справедливо платить за те издержки, которые несёт экология, - хороши"__, - комментирует Джон Уорт, эксперт по туризму и основатель проекта "Поезда для Европы" (Trains for Europe).

"Но мы должны бороться с часто летающими пассажи****рами. А установление минимальных цен на билеты на них не повлияет. Возможно, некоторые реже смогут приятно проводить время в выходные. Но это не заставит представителей элиты воздержаться от полётов".

По данным исследования, опубликованного НПО Possible, которая занимается вопросами климата, половину всех авиапоездок во Франции совершают всего 2% французов. 70% всех перелётов в Британии приходится на 15% её жителей. 8% нидерландцев совершают 42% всех полётов в стране.

В целом 37% европейцев никогда не выезжали за пределы своей страны, согласно опросу, проведённому в 2014 году. Эта статистика не имеет прямого отношения к авиарейсам, но даёт представление о том, насколько часто или наоборот редко летают жители континента.

Поездка на поезде в Европе стоит дороже авиаперелёта

Согласно июльскому отчету "Гринпис", билеты на поезда в Европе в среднем в два раза дороже, чем на самолёты.

Из 112 наиболее популярных железнодорожных маршрутов, которые проанализировали эксперты, только 12 были признаны быстрыми, надёжными и при этом более дешёвыми, чем авиарейсы.

В мае этого года во Франции был введён запрет на некоторые внутренние рейсы. Под него попали те, что можно заменить поездками на поездах продолжительностью менее 2,5 часов. Но из-за того, что поезда не ходят поздно ночью, запрет в итоге распространяется всего лишь на 3 маршрута - из Парижа Орли в Бордо, в Лион и в Нант.

Активисты и организации по защите окружающей среды подвергли критике французское правительство, заявив, их меры недостаточно эффективны для снижения выбросов углекислого газа авиацией.

Как и в случае с идеей министра транспорта Клемана Боне, несоответствие поездов современным требованиям приводит к тому, что путешественники выбирают авиатранспорт.

РЕКЛАМА

"Если говорить, например, о поездках из Парижа в Барселону или во Франкфурт, то пропускная способность поездов на этих маршрутах слишком мала", - говорит Джон Уорт.

"Подобные меры - это кнут, но нам не хватает пряников, стимулов, которые заставили бы людей изменить своё поведение", - сетует он.

Как отмечает наш собеседник, Боне ошибается, утверждая, что можно долететь за 10 евро. Минимальные тарифы на билет в одну сторону с учётом всех налогов обычно колеблются в районе 40-50 евро.

Сбор за частые перелёты и отмена коротких рейсов как решение

В Великобритании уже несколько лет обсуждается вопрос о введении "налога для часто летающих пассажиров". По плану, сумма сбора будет варьироваться в зависимости от числа поездок, совершаемых в течение года. "Налог на первый рейс очень низкий, и он увеличивается с каждым новым рейсом", - объясняет Джон Уорт.

Но это опять же метод кнута.

РЕКЛАМА

В Германии ищут способы сократить число внутренних авиамаршрутов.

"Если вы летите из Штутгарта в Сингапур, а единственный прямой рейс отправляется из Франкфурта, путешественника пересадят на поезд, соединяющий Штутгарт с Франкфуртом", - приводит пример эксперт по туризму Джон Уорт.

Проблема заключается в том, что в некоторых странах, например во Франции, до сих пор отсутствует система стыковок. Во местные высокоскоростные поезда TGV INOUI можно соединить только с рейсами авиакомпании Air France. "В Германии вы можете пересесть на поезд Deutsche Bahn и совершить рейс EasyJet", - продолжает Уорт.

Поддержат ли страны ЕС предложение Боне?

"Это очень типичный французский метод, метод Макрона. С тактической точки зрения, он далеко не лучший. - говорит Уорт, - Германия, с его министром транспорта либеральных взглядов, такой вариант не заинтересует. Испания, возможно, поддержит инициативу, Нидерланды тоже. Что скажут остальные страны - предположить трудно".

В июне 2020 года Австрия объявила, что хочет запретить устанавливать цены на авиабилеты ниже фактических налогов и сборов, т.е. примерно 40 евро. Генеральный директор Ryanair очень враждебно отнёсся к этому, охарактеризовав подобные шаги как стремление "установить контроль над тарифами, по примеру Северной Кореи".

РЕКЛАМА

"Я думаю, что контроль за ценами на авиабилеты - это метод, достойный Северной Кореи" Эдвард Уилсон Исп. директор авиакомпании Ryanair

Джон Уорт опасается, что министр транспорта Франции стремится таким образом скорее набрать политические очки, нежели реально бороться с проблемой изменения климата.

"Международная реклама запрета Франции на короткие перелёты была масштабной. Это была бесполезная мера! Но это прибавило Макрону международного веса, и я боюсь, что Боне будет делать то же самое. И что реализация намеченного плана фактически окажет такое же воздействие".