Стоят ли за ж/д авариями в Польше российские диверсанты?

By Una Hajdari

В последние недели в Польше произошло более 20 железнодорожных аварий. Власти, похоже, выяснили, кто нарушает работу ж/д сетей.

В минувшие выходные на польской железной дороге произошло сразу несколько ЧП. Сначала сошёл с рельсов поезд, направлявшийся в Варшаву. А спустя несколько часов два состава столкнулись грузовыми автомобилями. За этими инцидентами последовали ещё несколько ж/д аварий.

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Власти изначально предполагали, что всё это дело рук российских диверсантов.

Польская железнодорожная сеть является важнейшим звеном в цепи доставки самых разных грузов в Украину - от гуманитарной помощи до оружия стран НАТО. А ещё это ключевой маршрут для людей, которые хотят попасть на украинскую территорию и обратно. Мировые лидеры не исключение: в начале года президент США Джо Байден поездом добирался в Киев как раз через Польшу.

При этом в Украине россияне успешно осуществляют самые разные диверсии - от отключения электричества до нарушения спутниковой связи. Поэтому Варшава рассматривала версию о "гибридной атаке или кибератаке" со стороны РФ как приоритетную.

Однако по итогам расследования, проведённого Агентством внутренней безопасности Польши, выяснилось, что местным радиолюбителям с помощью непрофессионального оборудования удалось передать по радиочастотам сигнал торможения, который отменял ручные функции машиниста и заставлял поезда резко останавливаться. Это и привело к перебоям в движении двух десятков поездов.

Президент Джо Байден совершил 10-часовую поездку на поезде из Польши в Укарину. 20 февраля 2023 года Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

'Диверсионное оборудование с AliExpress'

Польские издания сообщают, что оборудование, использованное для саботажа, можно купить на таких сайтах, как AliExpress меньше чем за 30 евро.

На специализированных форумах и в различных группах в соцсетях подобные методы обсуждаются уже много лет.

Пользователи пишут, что в поездах используется радиосистема, которая не защищена шифрованием или какими-либо другими средствами. Любой желающий может может передать сигнал "стоп" на радиочастоте 150 мегагерц.

Польские власти объявили о планах внедрить к 2025 году сотовые радиостанции стандарта GSM-R, которые гораздо труднее взломать.

Проблема заключается ещё и в том, что польская железнодорожная сеть до сих пор не включена в европейскую систему безопасности движения.

Одной из таких систем является ETCS. Вторая - GSM-R, которая также обеспечивает защищённую голосовую связь и передачу данных между железнодорожными службами и поездами.

Поезд с беженцами, покидающими Украину, пересекает польскую границу. 7 марта 2022 года Visar Kryeziu/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Нынешняя система, хотя и легко поддается саботажу, облегчает властям поиск злоумышленников, поскольку им приходится физически находиться рядом с составами, сигналы которых они хотят перебить.

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В воскресенье в Белостоке были арестованы двое 20-летних мужчин, которые генерировали сигнал из стационарного пункта на северо-востоке страны. Один из арестованных оказался сотрудником полиции, и власти начали процедуру его увольнения. Несколько предполагаемых диверсантов находятся под следствием. Ведётся поиск других причастных и подозреваемых, поскольку этот сигнал может поступать с портативных радиоустройств, а значит, те могли быстро скрыться с места преступления.

Согласно официальной статистике, в 2021 году было зафиксировано более 500 случаев взлома системы безопасности движения поездов, а в 2019 году - до 700.