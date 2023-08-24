Стюардесса авиакомпании Delta Airlines рассказала о том, что такое эвакуация из самолета в реальной жизни

Скорее всего, многим из нас не приходилось эвакуироваться из самолета. Но большинство беспокоились о том, что это может произойти.

РЕКЛАМА

Возможно, благодаря пройденному на борту инструктажу по технике безопасности, нам кажется, что мы знаем, что делать в чрезвычайной ситуации.

Но что, если это действительно произойдет? Как на самом деле будет происходить эвакуация из самолета?

"CiCi in the Sky" - стюардесса, брокер по недвижимости и эксперт по социальным сетям, которая знает об этом все. Благодаря своей работе в качестве стюардессы Delta Airlines она дает своим подписчикам возможность заглянуть за кулисы авиаиндустрии.

В своем блоге и в социальных сетях она рассказывает о своих путешествиях, а недавно поделилась впечатлениями об инциденте в аэропорту Атланты, где при посадке загорелась шина самолета Boeing 757.

Вот что мы узнали об эвакуации из самолета.

Во время эвакуации в самолете нужно оставить (почти) все.

СиСи подчеркивает то, что все стюардессы говорят на предполетном инструктаже: не берите с собой ничего, когда покидаете самолет.

На видеозаписи видно, что некоторые пассажиры берут с собой телефоны. СиСи говорит, что это нормально, поскольку они не порвут горку и не будут мешать другим пассажирам выходить, как, например, багаж.

Вас могут попросить помочь другим пассажирам

Очевидно, что наибольшую помощь при эвакуации можно оказать, выполняя указания бортпроводников: сохранять спокойствие, следовать их указаниям относительно выходов и безопасно пользоваться горкой.

Однако некоторых пассажиров могут попросить помочь.

СиСи указывает на так называемых пассажиров-помощников или ABP (able bodied persons) - пассажиров, выбранных для оказания помощи экипажу при эвакуации. Судя по видеоролику из Атланты, они использовались для того, чтобы помочь пассажирам сойти с нижних горок.

РЕКЛАМА

Как выбирают пассажиров-помощников? По словам СиСи, при посадке в самолет экипаж оценивает пассажиров на предмет их способности оказать помощь в чрезвычайной ситуации.

Глобальная информационная авиационная сеть (GAIN) утверждает, что наилучшим выбором являются неработающие члены экипажа, военнослужащие, работники аварийно-спасательных служб и медработники. Беседы между членами экипажа и пассажирами также могут помочь определить, кого можно попросить оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Задачи, которые обычно возлагаются на помощников, включают управление выходом, помощь в направлении пассажиров от самолета на земле, а также их сопровождение.

При эвакуации из самолета всегда доверяйте летному экипажу

Главное, что необходимо делать в случае эвакуации, - сохранять спокойствие. Большинство бортпроводников проходят многомесячную подготовку, в то время как для получения лицензии коммерческого пилота могут потребоваться годы.

Это означает, что весь персонал на борту обучен действиям в чрезвычайных ситуациях и знает, как лучше позаботиться о пассажирах до, во время и после полета.

РЕКЛАМА

Passengers were forced to evacuate Delta flight DL1437 after it landed at Atlanta yesterday. A tyre blew on landing, which then caused a fire….@RadarBoxCompic.twitter.com/nXnymWGclg — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 3, 2023

Насколько распространена эвакуация в самолетах?

Эвакуация самолетов - явление крайне редкое. По данным Федерального авиационного управления (FAA), ежегодно в мире происходит около 30 эвакуаций.

По сравнению с количеством самолетов в небе - около 39 млн. рейсов в 2019 году, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), - это невероятная редкость.

Однако если вам потребуется эвакуироваться из самолета, вы можете быть уверены, что это произойдет быстро. Для того, чтобы авиапроизводитель мог гарантировать, что его машины пройдут необходимые испытания на безопасность, самолеты должны быть способны эвакуировать всех своих пассажиров в течение 90 секунд.