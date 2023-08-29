"Шанс на выживание": как работает больница для раненых черепах

Греческая природоохранная организация "АРХЕЛОН" открыла центр спасения и реабилитации морских животных, пострадавших от опасных видов рыболовства и судоходства.

Морские черепахи, обитающие в мировом океане, подвергаются многочисленным угрозам со стороны человека. С незапамятных времён на них охотятся ради яиц, мяса и панцирей, черепахи страдают от загрязнения пластиком, а также погибают, запутавшись в рыболовных снастях. Сверхтуризм наступает на места их гнездования, а изменение климата, которое выражается в повышении уровня моря и изменении температуры песка, сказывается на гнёздах и детёнышах черепах. В связи с этими проблемами каждый вид морских черепах нуждается в природоохранной поддержке.

С 1983 года греческая некоммерческая организация "АРХЕЛОН" прилагает большие усилия, чтобы помочь морским черепахам. Представители НКО следят за состоянием пляжей, охраняют гнезда и содержат специальный центр в Глифаде, недалеко от Афин, где выхаживают раненых особей. Ирини Касимати, специалист по спасению и реабилитации, рассказала Euronews о важной работе, которую проводит её команда, и о необходимости более широкого информирования населения о проблемах морских черепах – одних из самых древних обитателей планеты.

"Центр спасения морских черепах "АРХЕЛОН" начал свою работу в 1994 году, с тех пор мы принимаем раненых особей со всей Греции. Это целая операция: с момента обнаружения животного в ней задействовано много людей: от местных жителей до экстренных служб. К работе подключается береговая охрана, которая помогает транспортировать черепаху в Афины", – говорит эксперт.

"Когда животное наконец попадает в Центр спасения, в большинстве случаев начинается длительный процесс реабилитации. Он зависит от типа травмы и от состояния пациента. Мы стараемся, чтобы черепахи выздоравливали как можно быстрее. Наша главная цель – выпустить их на волю, вернуть в дикую природу", – отмечает Ирини Касимати.

"Центр спасения открыт для посетителей каждый день, вход свободный. Наши двери открыты для любого, кто хочет увидеть нашу работу, узнать о морских черепахах и о деятельности "Архелона". Это очень важно, потому что мы стремимся повысить уровень осведомлённости в обществе. Мы можем рассказать посетителям об угрозах, которым подвергаются морские черепахи, и научить их всему тому, что делает каждый из нас (это могут быть даже элементарные жесты), чтобы им помочь. Мы также призываем людей заботиться об окружающей среде в целом. Каждый маленький шаг, направленный на помощь морским черепахам, может помочь всей экосистеме, и это очень важно", – считает она.