Гавайские острова в огне

Тысячи жителей гавайского острова Мауи покинули свои дома, спасаясь от пожаров. Не менее 36 человек погибли. Разрушен исторический город Лахайна.

Спасаясь от наступающего огненного фронта, тысячи жителей гавайского острова Мауи были вынуждены покинуть свои дома. Многие бежали в сторону океана и входили в воду.

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Пламя не пощадило вековые дома в исторической части старого города, погибли по меньше мере 36 человек.

Этот пожар стал одним из самых смертельных за последние годы в США. Он начался внезапно, быстро распространившись на припаркованные автомобили. Улицы Старого города Лахайны с историческими зданяими оказались завалены обгорелым мусором. Многие их здешних зданий были построены в начале 18-го века, а сам город был одним из излюбленных туристических направлений.

Генерал-майор Кеннет С. Хара, госдепартамент обороны штата Гавайи:

"Итак, во-первых: для всех пожаров мы не смогли определить, что вызвало возгорание. Есть три объяснения, которые мы получили от Национальной метеорологической службы. Они называют это "красным предупреждением", верно? Итак, всё сухо и быстро возгорается - деревья, растения; низкая влажность и сильный ветер. И затем причина, по которой огонь распространяется так быстро - сообщается о порывах ветра до 85 миль в час (137 км/ч). Итак, вы знаете, что это очень высокая скорость, и именно поэтому в округе Мауи было так трудно локализовать пожар. А из-за сильного ветра мы не могли предоставить вертолеты для подачи воды с водуха".

Когда ветер несколько утих, пожарная авиация частично возобновила полёты, и глазам пилотом открылся весь масштаб разрушений. Видеосёмки свидетельствуют о том, что десятки домов и предприятий в Лахайне полностью разрушены, в том числе на обычно многолюдной торговой Фронт-стрит, где туристы любили делать покупки и посещать рестораны.

Президент США Джо Байден сообщил в своем заявлении в среду вечером, что он приказал "всем имеющимся федеральным ресурсам помочь в борьбе с лесными пожарами, которые опустошили часть гавайского острова Мауи".