Непогода в Европе: наводнения в Норвегии и Хорватии, сильная жара в Испании

В Норвегии из зон затопления эвакуированы около 4 тысяч человек. Река Драва в Хорватии достигла исторического уровня. Жители Валенсии снова страдают от сильной жары

В Норвегии из районов, пострадавших от шторма "Ганс", вызвавшего сильные наводнения и разрушения, эвакуировано около 4000 человек. В ряде случаев для спасения жителей отдаленных районов были задействованы вертолеты. Юг Норвегии объявлен зоной "красной тревоги". Сильные дожди идут там уже несколько дней. Несколько рек вышли из берегов, сообщается об частичном прорыве плотины. Закрыты все дороги между столицей Осло и третьим по величине городом - Тронхеймом.

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В Хорватии уровень воды в реке Драва достиг своего исторического максимума - 704 см. Несколько дней назад из-за проливных дождей в нескольких регионах страны был объявлен режим чрезвычайного положения, но сейчас, по словам местных властей, ситуация более-менее контролируется. Военные и местные жители возводят барьеры из мешков с песком вдоль наиболее уязвимых берегов рек.

В то же время Испания страдает от очередной волны сильной жары, уже третьей за это лето. В Валенсии температура в центре города поднимается до 46ºС. По мнению некоторых метеорологов, пик жары был пройден еще в среду, однако в большинстве регионов сохраняется желтый и оранжевый уровни опасности; красный уровень объявлен в Валенсии и Мурсии.