Италия: растения на передержке

Кто позаботится о ваших растениях, пока вы в отпуске? В Болонье процветает новый бизнес.

На каждом растении – бирка, на ней – имя владельца, который заберёт своих "домочадцев" после отпуска, конечно же, в добром здравии.

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Летом многим жителям городов на помощь приходят кэтситтеры, выгульщики собак и прочие няни для питомцев. Но кто сказал, что сервисы домашней передержки не касаются растений?

Из Болоньи передаёт корреспондент Euronews Лука Паламара: "Лето, пора отпусков, если на вашем подоконнике зелено, самое время доверить пышущие горшки друзьям или соседям. Но по возвращении нередки неприятные сюрпризы, поэтому лучше обратиться к профессионалам".

Энрико – молодой агроном, он превратил своё детское увлечение в источник дохода. Пока вы отдыхаете, он позаботится о ваших домашних растениях.

"Я отношусь к растениям, которые здесь содержатся, как к своим собственным, – говорит Энрико Росси. – Я подбираю им подходящие удобрения, специальные биологические продукты, укрепляю их иммунитет. Я также использую некоторых насекомых-хищников, задача которых – поедать наиболее распространенных паразитов".

На просторной лоджии и в квартире Энрико размещается до 350 растений, принадлежащих 50 различным клиентам. У каждого растения свои особенности и потребности, это касается света, режима полива, обрезки. К тому же зачастую зелёные постояльцы попадают к агроному в плохом состоянии.

"Одна клиентка сдала мне базилик в ужасно потрёпанном состоянии, и я сказал ей: "Когда ты вернёшься, ты даже его не узнаешь". И действительно, когда она пришла забирать свой кустик, я попросил её сходить за горшком самой. Она просто не могла поверить своим глазам: он был таким красивым! " – вспоминает с гордостью Энрико.

В среднем клиенты приносят ему около 10 растений, а некоторые – намного больше. Запросы продолжают поступать, но до конца сезона отпусков в этом ботаническом ретрите все места уже разобраны. В следующем году бизнес бизнес надо будет расширять.