Израильско-палестинский конфликт: коллективная ответственность

Израильские военные разгромили жилище палестинца бдель Фатаха Хрушаха, обвиняемого в убийстве солдата и его брата на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По словам военных, в ходе ночной операции по уничтожению дома в лагере Аскар в городе Наблус вспыхнули столкновения.

Израильская тактика, применяемая на протяжении десятилетий по уничтожению домов семей палестинцев, вызывает резкую критику со стороны правозащитных групп, которые называют ее коллективным наказанием, запрещенным международным правом.

Противники этой политики ставят под сомнение ее эффективность, утверждая, что снос домов, в которых часто живут родители, супруги и дети предполагаемых нападавших, оставляя их без крова, лишь подпитывает непрекращающийся цикл ненависти и кровопролития.

Израиль оправдывает снос домов как инструмент сдерживания, призванный предотвратить будущие нападения.

На фоне эскалации насилия на Западном берегу реки Иордан, ультраправое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, занимающее жесткую позицию по отношению к палестинцам, пообещало ужесточить практику наказания сноса домов палестинцев, совершивших нападения.

Израильские военные заявили, что во вторник рано утром их войска вошли в лагерь беженцев Аскар в городе Наблус на севере Западного берега и снесли дом 49-летнего Абдула Фаттаха Харушаха, предполагаемого члена группировки ХАМАС, который подозревается в расстреле двух братьев-израильтян в городе Хавара в начале этого года.

Перестрелка на шоссе 26 февраля, в результате которой погибли двое мужчин - братья из еврейского поселения Хар-Браха, - последовала за кровопролитным рейдом израильских военных в Наблус. Убийство израильтян спровоцировало сильнейший за последние десятилетия всплеск насилия со стороны еврейских поселенцев

После перестрелки поселенцы устроили беспорядки в городе Хавара, сожгли десятки палестинских автомобилей и магазинов, в результате чего один человек погиб.

Позднее Харушах был убит во время рейда израильских военных в лагерь беженцев Дженин в марте.

Во вторник молодые палестинцы жгли шины, бросали камни и взрывные устройства в израильские войска, ворвавшиеся в лагерь беженцев Аскар, чтобы разгромить жилище Харушаха, расположенное на третьем этаже многоквартирного дома.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что двое палестинцев были ранены осколками пуль, а другие - резиновыми пулями, когда израильские солдаты пытались разогнать толпу.

Израильские военные заявили, что в лагере также велась стрельба по палестинцам.

Вторжение происходит в непростое время на Западном берегу, когда израильско-палестинские столкновения достигли рекордного за последние два десятилетия уровня.