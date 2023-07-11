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Пик тепловой волны в Европе

Жара в австрийской телестудии
Жара в австрийской телестудии Авторское право Скриншот ORF via EVN
 Euronews

Метеорологи предупреждают об опасности сильных гроз.

Экстремальная жара установилась в Европе, метеорологи предупреждают об опасности сильных гроз. 

В Австрии наблюдается исторический температурный максимум.  Ведущий общественной телерадиокомпания облил себя водой в прямом эфире. Правительство организовало специальные центры, в которых можно спрятаться от солнца и охладиться под кондиционером.

Уже вторая за сезон тепловая волна накрыла Испанию. На большей части территории страны объявлена тепловая тревога, в некоторых местах температуру воздуха превысила 45 градусов Цельсия. 

Говорят жители Сарагосы:  

"Мы рано пришли , потому что день будет очень жарким, чтобы провести его в бассейне, чтобы было легче его перенести". 

"Мы здесь проведем весь день, потому что дома оставаться невозможно, даже если все закрыть, и на улице находиться невозможно". 

На востоке Франции в пяти департаментах объявлен красный -  самый высокий уровень погодной опасности - из-за угрозы мощных порывов ветра и проливных дождей. 

В девяти департаментах оранжевый уровень введен из-за аномальной жары, в 21 департаменте - из-за гроз.

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