Пик тепловой волны в Европе

Euronews

Метеорологи предупреждают об опасности сильных гроз.

Экстремальная жара установилась в Европе, метеорологи предупреждают об опасности сильных гроз.

В Австрии наблюдается исторический температурный максимум. Ведущий общественной телерадиокомпания облил себя водой в прямом эфире. Правительство организовало специальные центры, в которых можно спрятаться от солнца и охладиться под кондиционером.

Уже вторая за сезон тепловая волна накрыла Испанию. На большей части территории страны объявлена тепловая тревога, в некоторых местах температуру воздуха превысила 45 градусов Цельсия.

Говорят жители Сарагосы:

"Мы рано пришли , потому что день будет очень жарким, чтобы провести его в бассейне, чтобы было легче его перенести".

"Мы здесь проведем весь день, потому что дома оставаться невозможно, даже если все закрыть, и на улице находиться невозможно".

На востоке Франции в пяти департаментах объявлен красный - самый высокий уровень погодной опасности - из-за угрозы мощных порывов ветра и проливных дождей.

В девяти департаментах оранжевый уровень введен из-за аномальной жары, в 21 департаменте - из-за гроз.