В мировом океане резко вырос объём микропластика

Учёные бьют тревогу: согласно исследованиям, объём микропластика в мировом океане вырос в 18 раз за последние шесть лет.

Согласно недавно проведённым исследованиям, в последние годы в Мировом океане значительно увеличилась концентрация микропластика.

Данные опубликованы проектом Ocean Race, в рамках которого учёные анализируют пробы морской воды по всей планете.

По данным проекта, уровень загрязнения в 18 раз выше, чем в период предыдущей оценки шесть лет назад.

"Результаты, которые мы проанализировали на данный момент, относятся ко второму и третьему этапам оценки, - рассказывает аспирант Университета Род-Айленда Виктория Фулфер. - Пробы берутся в южной части Атлантического океана и в Индийском. В этих районах мы видим концентрацию микропластика в диапазоне от 100 до 2000 частиц на кубический метр воды".

Проект обнаружил значительный уровнь загрязнения пластом во всех изученных регионах. Наиболее высокая концентрация - в густонаселенных прибрежных районах. Но микропластик присутствует и в Пойнт-Немо, который считается самой отдаленной от суши точкой Тихого океана: ближайшие участки суши расположены в 3000 км от Пойнт-Немо.