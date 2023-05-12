Глобальное потепление: итальянцы подали в суд на нефтегазового гиганта Eni

Ruth Wright и APTN and Reuters

Засуха, таяние ледников и эрозия береговой линии – итальянские активисты намерены привлечь к ответственности компанию Eni.

12 итальянцев подали в суд на одну из крупнейших нефтяных компаний в мире. Они утверждают, что уже испытывают на себе последствия экстремальной жары, и что во всём виновата компания Eni.

Экологические группы Greenpeace и ReCommon присоединились к групповому иску граждан, который стал первым в своём роде в Италии.

В чём обвиняют ENI?

"Истцы отстаивают своё право требовать возмещения ущерба за последствия изменения климата, ведь ответственность за это несут крупнейшие энергетические компании Италии", – говорится в заявлении Greenpeace.

По мнению экоактивистов и сочувствующих граждан, промышленная стратегия Eni является "вопиющим нарушением" международных обязательств Рима: добывая ископаемое топливо, компания "нарушила права итальянцев на спокойную семейную жизнь и здоровье".

Истцы требуют устранить негативное воздействие на окружающую среду в будущем, а также указывают на то, что компания якобы давно знала о своём вкладе в изменение климата, но предпочитала "игнорировать" свои обязательства.

Экологи просят суд обязать Eni изменить свою промышленную стратегию, чтобы к 2030 году выбросы парниковых газов сократились по меньшей мере на 45% по сравнению с уровнем 2020 года. По их мнению, только так можно удержать рост средней глобальной температуры в пределах 1,5°C, как это предполагает Парижское соглашение.

В ответ представители нефтегазового гиганта заявили, что Eni докажет в суде "необоснованность" иска и "правомерность" своих действий по декарбонизации, "обеспечивающих баланс" между экологической устойчивостью, энергетической безопасностью и конкурентоспособностью.

Как сообщается, Eni также рассмотрит возможность привлечения к ответственности одного из истцов – компании ReCommon – за предполагаемую клевету.

В документе, обнародованном Greenpeace, фигурируют также два крупнейших акционера Eni – Министерство экономики Италии и государственный инвестиционный банк Cassa Depositi e Prestiti. Властям было направлено уведомление о подаче искового заявления.

Граждане всё чаще выступают против корпораций

Это не первый случай, когда европейские граждане обращаются в суд против компаний, которые, по их мнению, загрязняют окружающую среду.

ЕСПЧ слушает дело о "неспособности" швейцарских властей отстоять право своих граждан на жизнь и "недостаточно активной борьбе" с изменением климата. С коллективным иском в суд обратились более 2 тысяч пожилых швейцарок.

Активистка Грета Тунберг в настоящее время судится с правительством Швеции, которое также обвинили в "климатическом бездействии".

В 2021 году граждане Польши подали в суд на своё правительство из-за поддержки угольной промышленности.