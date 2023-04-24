Грибки станут опасными для человека из-за глобального потепления

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Повышение температуры может привести к тому, что грибки станут более опасными для нашего здоровья, говорится в новом исследовании.

В то время как бактерии и вирусы являются хорошо известными причинами инфекций и болезней, патогенные грибки до сих пор вызывали лишь незначительные проблемы у здоровых людей.

Это, как правило, объясняется тем, что температура человеческого тела слишком высока для выживания инфекционных грибков.

Но ситуация может измениться, предупреждают исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине.

Это может вызвать тревогу у поклонников популярного антиутопического сериала HBO "Последние из нас", в котором приспособленный к жаре грибок захватывает людей.

"Именно о таком сценарии я и говорю - если не считать зомби!" - говорит соавтор исследования Асия Гуса.

Что такое патогенные грибки?

Патогенные грибки - это грибки, которые вызывают заболевания у людей и других организмов.

Среди примерно 300 грибков, известных как патогенные для человека, наиболее известны Candida, Aspergillus и Cryptococcus.

В настоящее время они наиболее опасны для людей с ослабленным иммунитетом, у которых нет защитных сил, чтобы предотвратить их распространение.

Как повышение температуры может сделать грибки более опасными?

По прогнозам, повышение глобальной температуры приведет к росту грибковых заболеваний у людей, но оно также может сделать эти заболевания более серьезными.

Изучая влияние теплового стресса на грибки, исследователи обнаружили, что повышение температуры приводит к быстрым генетическим изменениям в человеческом грибке Cryptococcus.

Было установлено, что более высокие температуры стимулируют работу переносимых "прыгающих генов" гриба, ускоряя количество мутаций и приводя к адаптации способов использования и регуляции генов.

"Эти мобильные элементы, вероятно, способствуют адаптации в окружающей среде и во время инфекции, - говорит Гуса. - Это может произойти еще быстрее, потому что тепловой стресс ускоряет количество происходящих мутаций".

Это может привести к повышению термостойкости, устойчивости к лекарствам и потенциала возбудителей болезней, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PNAS.

"Это увлекательное исследование, которое показывает, как повышение глобальной температуры может повлиять на эволюцию грибков в непредсказуемых направлениях - еще один повод для беспокойства в связи с глобальным потеплением", - говорит доктор Артуро Касадевалль, заведующий кафедрой молекулярной микробиологии и иммунологии Университета Джонса Хопкинса.

Находятся ли грибки в поле зрения Всемирной организации здравоохранения?

Грибковые инфекции уже смертельно опасны, от них умирает около 1,7 миллиона человек в год, и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), они представляют собой "растущую угрозу здоровью". Они также становятся все более устойчивыми к противогрибковым препаратам, используемым для их лечения - и в настоящее время у нас нет альтернатив.

В октябре 2022 года ВОЗ опубликовала свой первый в истории список приоритетных патогенов грибков. "Несмотря на растущую угрозу здоровью человека, грибковые инфекции получают очень мало внимания и ресурсов в глобальном масштабе", - говорится в докладе.

Его цель - усилить глобальный надзор за грибками, у которых развивается устойчивость к противомикробным препаратам, финансировать исследования и разработки в этой области, а также давать рекомендации по действиям в области общественного здравоохранения.

Четыре грибка отнесены к "группе критического приоритета", включая патогенные дрожжи Cryptococcus neoformans, Candida auris и Candida albicans, а также Aspergillus fumigatus, распространенную плесень, встречающуюся в почве.

В порядке приоритетности на первое место поставлено общественное здравоохранение, включая количество случаев заболевания и смертей, за ним следуют устойчивость к противогрибковым препаратам, пробелы в знаниях и глобальное распространение.

Еще семь грибков отнесены к высокоприоритетным, многие из них чаще всего поражают тропические регионы, поэтому могут распространиться, если планета нагреется.

"Есть основания полагать, что в связи с изменением климата в мире расширяется как распространенность, так и географический ареал грибковых инфекций", - говорится в докладе.