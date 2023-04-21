Telia, Porsche, Currys: какие европейские компании лидируют в борьбе с изменением климата?

Любопытно узнать, какие европейские компании уделяют больше внимания реальным действиям по защите климата? В новом рейтинге британской газеты Financial Times (FT) отмечены передовики по сокращению выбросов.

Составленный совместно с экспертами по данным Statista рейтинг "Климатические лидеры Европы 2023" включает 500 компаний, которые, как представляется, движутся в правильном направлении.

На первом месте оказался шведский телекоммуникационный провайдер Telia, за ним следуют немецкий Deutsche Telekom и испанская технологическая компания Indra Sistemas.

В десятку вошли также немецкий производитель автомобилей Porsche, британская электронная розничная компания Currys и французская транснациональная корпорация Kering, занимающаяся продажей предметов роскоши.

Так что же эти корпорации делают правильно и чему у них можно поучиться?

Что делает компанию климатическим лидером?

В этом году FT немного изменила свой ежегодный рейтинг, углубившись в изучение всех корпоративных выбросов.

Ранее в список попадали только те компании, которые добились наибольшего сокращения интенсивности выбросов парниковых газов в областях 1 и 2 за пятилетний период. Эти выбросы происходят, соответственно, от деятельности компании и используемой ею энергии.

Интенсивность рассчитывается в тоннах выбросов CO2-эквивалента на 1 миллион евро дохода.

Выбросы, относящиеся к сфере 3, происходят из других звеньев цепочки создания стоимости компании, и их сложнее определить. Это связано с тем, что не существует общепринятой метрики, а поскольку поставщики не всегда предоставляют достоверные данные, компании часто предпочитают молчать об этом.

Но эти скрытые выбросы часто намного превышают те, которые учитываются в областях 1 и 2.

Памятуя о сужающемся окне для решения проблемы изменения климата, FT впервые присвоила компаниям балл, отражающий их прозрачность в раскрытии этих данных. Участие в инициативе "Научно обоснованные цели", которая оценивает планы по сокращению выбросов, и мониторинге экологической эффективности также может поднять компанию в списке.

"Компании сталкиваются с растущим вниманием со стороны потребителей и регулирующих органов к своим экологическим показателям, и методология составления списка "Климатические лидеры" в этом году была соответствующим образом ужесточена", - пишет Невилл Хокок из FT.

Мера по сокращению выбросов была объединена с климатическими обязательствами, чтобы дать общую оценку каждой компании.

Само собой разумеется, что энергетические компании, занимающиеся поиском новых источников ископаемого топлива, и компании, виновные в "зеленом камуфляже", были исключены. Также как и другие компании, чей экологический авторитет в целом оказался под вопросом по таким причинам, как связь с вырубкой лесов или загрязнением, не связанным с выбросами парниковых газов.

Как компании борются со своими выбросами?

Шведская компания Telia, получившая высший балл 84, сократила выбросы CO2 на 85% в период с 2018 по 2022 год. Этого удалось добиться благодаря полному переходу на возобновляемые источники электроэнергии, повышению энергоэффективности и ограничению деловых поездок за счет проведения виртуальных совещаний.

"Мы рады, что достигли этого рубежа и продолжаем разрабатывать нашу стратегию сокращения выбросов CO2 и энергосбережения на ближайшие годы", - сказала Euronews Green Сара Нордбранд, руководитель отдела устойчивого развития телекоммуникационной компании.

В настоящее время Telia ведет борьбу с выбросами в своей цепочке создания стоимости.

"Основной объем выбросов CO2 приходится на цепочку поставок, и мы просим поставщиков установить научно обоснованные климатические цели, как это сделали мы, - говорит Нордбранд. - Мы рады видеть, что все большее число поставщиков присоединяются к нам на нашем пути, делая это".

По данным на конец 2022 года, поставщики, на долю которых приходится 35% выбросов цепочки поставок Telia, установили научно обоснованные климатические цели, и их число продолжает расти.

Занимая второе место с 82,5 баллами, Deutsche Telekom руководствуется своим стремлением стать ведущей глобальной цифровой и устойчивой телекоммуникационной компанией.

Deutsche Telekom - в числе лидеров по сокращению выбросов Frank Augstein/AP

"Рейтинг Financial Times - это подтверждение того, что мы находимся на правильном пути. В то же время это дополнительный стимул для того, чтобы в будущем продолжать работать с полной отдачей", - говорит представитель компании.

В рамках своей деятельности компания выбрасывает на 94 процента меньше CO2, чем в 2017 году, и находится на пути к полной климатической нейтральности к 2025 году. В прошлом году компания она потребление энергии в Германии на 278 гигаватт-часов, что эквивалентно 11 процентам от общего потребления компании.

"Мы хотим достичь нулевого уровня выбросов при производстве сотовых телефонов", - заявил акционерам генеральный директор Тим Хёттгес. - Тот, кто не сможет добиться экологически чистого производства, в конечном итоге будет исключен из линейки. Мы импортируем устройства. Но мы экспортируем наши стандарты защиты окружающей среды".

К 2040 году Deutsche Telekom обязалась сделать всю свою цепочку создания стоимости климатически нейтральной - от производства устройств до энергопотребления клиентов. Хёттгес следит за этим, нацелившись на 55-процентное сокращение выбросов CO2 к 2030 году по сравнению с 2020 годом.

В целом, наибольшее число из 500 компаний - 12,2 процента - приходится на финансовые услуги. Далее следуют транспорт, логистика и упаковка, затем - энергетика и коммунальные услуги.

Великобритания стала домом для 25 процентов компаний из списка, отмечает FT. За ней следуют Германия с 14,6 процентами и Франция с 11,4 процентами.

Почему компании ограничивают свои выбросы именно сейчас?

Крупные корпорации, как правило, получают плохую климатическую прессу. Долгое время движущие силы капитализма не имели стимулов для сдерживания своих выбросов.

Но времена меняются. Разрушительные последствия изменения климата в Европе - от рекордной прошлогодней жары до нынешней засухи, охватившей южные страны, - иссушают и терпение людей.

ЕС взял на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, и законопроект, разработанный блоком, направлен в том числе и на борьбу с "зеленым камуфляжем".

Чтобы избежать включения недостоверных данных в свои рейтинги, FT обратилась к помощи GreenWatch, исследовательской группы по устойчивому развитию Университетского колледжа Дублина, которая изучает данные крупнейших компаний, сокращающих выбросы.