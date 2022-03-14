Португальские фермеры готовятся к долгой засухе

В Португалии запасы воды практически полностью истощились, а почва высохла. В условиях экстремально низкой влажности сейчас оказались 95% территории страны. Фермеров ждет тяжелый год. Как они приспосабливаются к новой ситуации? Чтобы узнать, я отправился в восточную часть Португалии.

Светло-зелёное поле ячменя неподготовленному человеку покажется совершенно обычным. Но фермер Жозе Мария Фалкао замечает, что растения уже страдают из-за засухи. Они ослабли из-за недостатка влаги и их поразил грибок:

«Это типично для ослабевших растений, которые должны расти, но у них нет на это сил. С ними происходят разные неприятности, точно также как ослабленный, недоедающий человек быстрее заболевает».

По словам Жозе Марии с января по февраль здесь выпали только 10 мм осадков, тогда как год назад — 200 мм. В метеорологической службе Португалии говорят, что последние 20 лет были самыми сухими за всё время наблюдений. Засухи происходят чаще, а необычно влажные годы случаются реже. Кроме того, эта тенденция сохранится надолго: по словам старшего климатолога Ванды Пиреш, в этом веке количество осадков будет уменьшаться по всей Португалии; их количество может уменьшиться от 15 до 20% на севере и на 30-40% — на юге.

У себя на ферме Жозе Мария показал нам ирригационную систему, управляемую компьютером, который получает информацию о влажности почвы и скорости роста этих миндальных деревьев.

Такую же веру в технологии и точные данные демонстрирует агроном Гонаслу Родригеш, который уверен, что для экономии воды нужно задействовать все доступные средства:

«Нужно использовать индикаторы влажности почвы, метеорологические станции, сенсоры на растениях, съемку со спутников и БПЛА — всё, что можно для того, чтобы понять, что́ происходит с растениями. Мы должны научиться пользоваться доступными технологиями, чтобы достичь максимальной эффективности».

Февральские погодные аномалии

В прошлом месяце температура в Европе была на 2,4 градуса выше среднего уровня с 1991 по 2020 г. На карте температурных аномалий вы видите Европа и большая часть России окрашена красным цветом, означающем температуру выше средней. Но совсем другая ситуация была от Аляски до Гренландии и ниже вплоть до Техаса. Во многих случаях температура в феврале там была намного ниже среднего.

Температурные аномалии февраля 2022 г. Euronews

В Антарктиде закончилось лето и площадь ледяного покрова сократилась до второго по размерам минимума за всё время наблюдений. Площадь морского льда здесь была на 900 тыс кв. км меньше среднего уровня февраля.