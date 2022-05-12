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мир

216 млн человек мигрируют из-за засухи

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Высохшее озеро Мид на границе штатов Невада и Аризона
Высохшее озеро Мид на границе штатов Невада и Аризона   -   Авторское право  John Locher/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

До 216 млн человек могут вынужденно мигрировать, к 2050 году, согласно Всемирному банку. В основном из-за засухи.

ООН заявляет, что мир сталкивается с потерей урожая, усилением голода и увеличением смертности.

При этом риску подвержены не только менее развитые страны. Методы ведения сельского хозяйства и изменение климата затрагивают все больше регионов по всему миру — тому пример калифорнийская жара.

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