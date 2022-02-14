Как болота замедляют изменение климата?

В этом выпуске мы побывали в Венеции, чтобы узнать, насколько эффективно заболоченная местность помогает замедлить изменение климата. Эти соляные болота — дом для множества живых организмов и естественный штормовой барьер.

Но для нас особый интерес представляет то, что они также могут поглощать атмосферный углерод в 50 раз быстрее, чем тропический лес. “Люди плохо осведомлены о способности этих экосистем поглощать органический углерод и тем самым противодействовать изменению климату”, — считает профессор геологии Падуанского университета Андреа д'Альпаос.

Процесс поглощения углерода довольно прост. Растущие здесь растения улавливают углекислый газ, после чего сами затягиваются илом во время подъема уровня воды. Поглощение углерода здесь можно наблюдать собственным глазами.

Ученые, работающие в Падуанском университете, подсчитывают объемы углерода, которые сохраняются в различных местах заболоченного пространства. И даже могут определить его происхождение. Они обнаружили, что уровень углерода распределен в лагуне неравномерно. Результаты лабораторного анализа помогут определить, какие типы растений, почв и условия среды лучше всего улавливают углерод.

«В среднем на одном квадратном километре хранится 270 тонн углерода, — рассказывает аспирантка Аличе Пуппин. — Но этот уровень сильно колеблется: от 50 тонн на квадратный километр до 500 тонн».

Одна цифра, чтобы понять значение заболоченных мест для атмосферы и климата: 43 кв. км заболоченных пространств Венецианской лагуны могут удержать четверть годовых выбросов углерода морским транспортом в Венеции.

Погодные аномалии января 2022 г.

В мировом масштабе температура в прошлом месяце была 0,3% °С выше среднего уровня 1991-2020 гг. В некоторых местах температура была особенно высока. Так в Аргентине в январе установилась настолько жарка погода, что здесь было поставлено 75 температурных рекордов. Погода в Канаде и Соединенных Штатах была холоднее среднего, а на большей части России вплоть до Камчатки - заметно теплее.

Температурные аномалии 2022 г. Euronews

В Европе рекорд был поставлен в Осло, где январская температура достигла 12,5 °С. А в большей части Франции и в некоторых частях Испании было прохладнее обычного. Уровень влажности почв на всем Пиренейском полуострове сильно ниже нормы. Эта тенденция сохраняется уже 4 месяца.