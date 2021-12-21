Что значит партнёрство с ЕС для рыбаков Западной Африки?

Помощь для рыбаков Кабо-Верде

Помбаш — небольшой городок на острове Санту-Антан, одном из островов Зелёного мыса, в республике Кабо-Верде. Здесь проживают три десятка рыбаков и их число продолжает расти, пополняясь молодежью.

Но заниматься рыболовством невозможно без рыболовного судна. Для 26-летнего Адирсона Карлоша, внука рыбака, покупка судна — неподъемная задача. Но, к счастью, рыбаки Помбаша получили это совершенно новое судно от правительства Кабо-Верде. Он был приобретён на деньги, полученные в рамках партнёрства между Кабо-Верде и Евросоюзом.

Теперь молодые люди смогут отправиться в море с более опытными рыбаками, изучая ремесло и зарабатывая на жизнь.

«На этой лодке мы можем зайти дальше в море и поймать больше рыбы, — говорит Адирсон. — Ей могут пользоваться поочередно несколько рыбаков без проблем. То есть, если кому-то нужна лодка, а собственной у него нет, они могут взять эту».

Партнерство с ЕС помогает не только с приобретением новых лодок. Рыбацкая деревня Монти-Тригу располагается в малонаселенной части острова. Ближайший рыбный рынок находится в городе, расположенном в получасовом переходе по морю.

Вяление рыбы — один из древнейших способов заготовки этого продукта. Но сейчас тропическое солнце помогает местным жителям не только вялить пойманную рыбу, но и сохранять ее свежесть. Недавно они обзавелись работающими от солнечных батарей генераторами льда для хранения улова. Теперь местных рыбакам больше не нужно торопиться как можно скорее попасть на рынок сразу после окончания ловли, говорит председатель местной ассоциации рыбаков Мария Раза:

«Это оборудование заметно облегчает рыбакам жизнь, потому что после того, как они выловили рыбу, им не нужно сразу отвозить её на рынок. Они могут накапливать улов 2 или 3 дня, а затем отвозить его весь за один раз. Таким образом они экономят топливо».

Сотни такого рода проектов реализуются за счёт поддержки от ЕС в размере 750 000 евро в год, получаемой в обмен на предоставление европейским рыбакам заниматься промыслом в исключительной экономической зоне Кабо-Верде.

Это партнерство помогает создавать рабочие места. Улов, выгруженный испанским судном в портовом городе Минделу, обрабатывается на местном заводе. Он принадлежит испанской компании Atunlo, но почти все работники на нем — местные жители. 70% из них — женщины.

«В Кабо-Верде мы обрабатываем тунца и другие морепродукты, — рассказывает директор африканского отделения компании Алехандро Пасо. — Это создаёт 2000 рабочих мест. Мы — крупнейший экспортер в Кабо-Верде, 90% экспорта которого приходится на рыбу».

Бывший министр по морским делам республики Паулу Вейга видит большую пользу в соглашении, допускающем в воды Кабо-Верде 69 рыболовных судов из Испании, Португалии и Франции:

«Я считаю, что оно выгодно для обеих сторон. От Европейского союза мы получаем не только финансовую поддержку, но также ноу-хау и технологии. А они от нас получают возможность заниматься устойчивым промыслом наших рыбных запасов».

Такого рода соглашения подписаны не только с Кабо-Верде. Они называются соглашениями о сотрудничестве в области устойчивого рыболовства и ограничивают улов научно-обоснованными лимитами, обеспечивая морям долгосрочную защиту.

«Для Европейского союза эти соглашения очень важны, объясняет посол ЕС в Кабо-Верде Карла Грижо, - потому что они способствуют хорошему управлению океанами и устойчивости рыболовства, потому что все участники точно знают, какие виды рыбы можно ловить и в каком количестве. Они также предусматривают наблюдение за рыболовством и механизм принуждения для борьбы с нелегальным рыболовством».

Помощь в борьбе с браконьерством

А теперь направимся Кот-д’Ивуар, еще одну западноафриканскую страну, где браконьерство — это глубоко укоренившаяся проблема.

Максим Диоманде возглавляет новый центр наблюдения за рыболовством, созданный благодаря финансированию, полученному в рамках соглашения о сотрудничестве с ЕС. Пользуясь данными со спутников, Максим и его коллеги наблюдают за судами в ивуарийских водах в режиме реального времени, сообщая о подозрительном поведении рыболовной инспекции.

«У нас есть всё необходимое для того, чтобы интерпретировать поведение рыболовного судна. поясняет Максим.

По словам координатора программы PAGDRHЖака Алу Ака, деятельность по противодействию браконьерам в Кот-д’Ивуаре приносит плоды: масштаб проблемы начал заметно сокращаться после того, как нарушители начали регулярно подвергаться штрафам:

«Кот-д’Ивуар очень выигрывает от этого соглашения. Центр наблюдения за рыболовством позволяет нам наблюдать за водами, а кроме того в партнерстве с нашим военно-морским флотом мы патрулируем эксклюзивную экономическую зону страны. Таким образом мы успешно препятствуем пиратским судам грабить наши рыболовные запасы».

Как нам объяснил посол ЕС в Кот-д'Ивуаре Йобст фон Кирхман, Европа особенно заинтересована в реализации этого проекта, потому что большая часть выловленной здесь рыбы оказывается на тарелках европейских потребителей, которые всё больше обращают внимание на экологичность продуктов питания и на условия труда в странах, где они производятся:

«В настоящее время европейские потребители хотят употреблять продуты, о чьем происхождении они знают, и хотят быть уверены в том, что люди которые их произвели, например, рыбаки, не страдают. Они также хотят знать, не навредило ли производство этих продуктов природе. В таком контексте Европейский союз добивается того, чтобы на всех этапах производства соблюдались экологические стандарты, удовлетворяя таким образом требованиям потребителей и спасая планету».

Сейчас соглашения о сотрудничестве в области рыболовства ЕС заключил с 13 странами Атлантического, Индийского и Тихоокеанского бассейна, поддерживая экономический рост и открывая сотням европейских судов новые районы для устойчивого рыболовного промысла.