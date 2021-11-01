От угля к «зеленой» энергии: Польша переживает «зеленую» трансформацию

Силезия, угольный регион Польши, переживает «зеленую трансформацию». Сейчас это место, как и вся страна, зависит от угольной промышленности. Закрыть шахты и отказаться от угля — сложная задача. Поэтому «зеленая трансформация» касается не только энергетики, но и индустрии.

Мэр Рыбника Пётр Кучера проводит в городе «зеленые изменения» уже много лет. По его словам, муниципалитеты Силезии не могут справиться с задачей в одиночку, им нужна помощь: «Мы разделили нашу деятельность на три части: первая — обучение, вторая — субсидирование, а затем — штрафные санкции, взятые, среди прочего, из резолюции по борьбе со смогом. Мы, безусловно, ожидаем, что европейские и государственные фонды будут включены в этот процесс экономической трансформации. Местное правительство не справится самостоятельно».

В прошлом году в Польше было добыто 54,4 миллиона тонн каменного угля и продано — около 53-ёх. Около 26 из них ушло на отопление, половина этого — в частных домах.

87% всего угля, использованного в Евросоюзе, сжигается в Польше.

Хенриетте — 72 года. Пенсионерка болеет и живет одна. Она хотела бы жить в более благоприятных условиях, но пока что топит печь углем. Хенриетта взяла кредит, чтобы провести себе отопление по новым правилам «зеленой трансформации».

«За всё нужно заплатить 500 евро. Я слышала, что это топливо дорожает с каждым днем. Мне нужна тонна в месяц, это стоит более 200 евро. Еще 200 нужно отдать за лекарства, 600 — за кредиты... Моей пенсии не хватает», — жалуется Хенриетта Ференц.

В Польше много людей как Хенриетта, которые едва ли могут позволить себе «зеленые» изменения. Польские горняки, пытающиеся сохранить промышленность, подчеркивают, что слишком быстрый отказ от угля может вызвать энергетический кризис.

«Боюсь, уже эта зима может показать, что у Польши не так много альтернитив углю. Уже ясно, что кризис случится. Страна не готова к таким кардинальным изменениям в энергетической системе. Сегодняшние цены на газ показывают, что поляки просто не смогут позволить себе электричество», — считает Рафал Едвабны из профсоюза горняков «Солидарность».

Кажется, что несмотря на внедренные «зеленые» изменения, ни Силезия, ни Польша в целом пока не готовы закрыть шахты. Замминистра климата Иренеуш Жиска обещает, что «зеленая трансформация» в Польше пройдет успешно, но признает сложности в обеспечении энергетической стабильности в стране без угля: «Я настроен оптимистично: относительно и трансформации, и пути, по которому мы идем. Даже если нам придется частично использовать угольную энергию, это будут передовые технологии, позволяющие избегать выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Так будет до тех пор, пока Польша не перейдет на атомную энергию. Газ — временная мера. А пока что нам приходится генерировать энергию с помощью угля».

В 2020-м в польских шахтах добыли примерно на 7,2 миллиона тонн каменного угля меньше, чем годом ранее. То есть производство снизилось на 12%. Продажи же этого сырья стали меньше на 5 миллионов тонн — или более чем на 9 процентов.

Тем не менее угольная промышленность всё ещё занимает в Польше устойчивую позицию и создает рабочие места для местных жителей. У них, особенно в Силезии, не так много других вариантов трудоустройства, передает из Польши корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.