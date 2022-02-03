Внесудебное примирение Варшавы и Праги по поводу шахты

Варшава и Прага достигли договорённости по поводу угольной шахты "Туров" на юге Польши, недалеко от границы с Чешской Республикой. Подробности пока не разглашаются. Ранее в четверг Генеральный адвокат Европейского суда, определил, что Польша, под предлогом обеспечения своей энергетической безопасности, нарушила законодательство ЕС, когда продлила разрешение на добычу угля на этой шахте без оценки воздействия на окружающую среду .

В прошлом году в ответ на чешский иск суд обязал Польшу полностью прекратить деятельность предприятия из-за загрязнения им подземных вод в Чехии. Он также обязал Варшаву платить штраф в полмиллиона евро в день, пока работают "Туров" и соседняя электростанция

Профессор европейского права из Бельгии не видит возможности наказать союзника сильнее:

"Еврокомиссия и другие страны-члены ЕС не могут предпринять никаких прямых действий, кроме как попытаться урезать Польше субсидии, - сказал Герт Ван Кальстер. - Но теперь, похоже, Польша и Чехия достигли внесудебного соглашения по этому вопросу. Есть также надежда, что такая примирительная договорённость будет способствовать более позитивному отношению Польши как страны-члена ЕС к верховенству права".

Государства из одной части Евросоюза обычно поддерживают друг с друга и даже применяют право вето при нарушении общих интересов. Данная тяжба восточноевропейцев стала исключением. Сегодняшнее соглашение между Польшей и Чешской Республикой создало ещё один важный прецедент:

"За эти следует внимательно следить, - продолжал правовед. - Довольно необычно, чтобы одна страна Евросоюза вызывала другую непосредственно в Люксембург. Особенно удивительно, если потом она отказывается от своего иска в результате урегулирования спора путем переговоров".

Но Польша, скорее всего, будет и дальше вызывать недовольство других стран Евросоюза слишком медленным сокращением вредных выбросов. Варшава требует от Брюсселя компенсации за увольнение горняков и закрытие шахт. Три четверти своей энергии она получает от сжигания своего угля, которое производит парниковые газы. В этой отрасли занято полмиллиона поляков.