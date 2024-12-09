Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Euronews
Jay-Z обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Шоном "Дидди" Комбсом

Jay-Z обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Шоном "Дидди" Комбсом - на фото: Jay-Z стоит на поле перед футбольным матчем НФЛ - 24 ноября 2024 г.
Jay-Z обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Шоном "Дидди" Комбсом - на фото: Jay-Z стоит на поле перед футбольным матчем НФЛ - 24 ноября 2024 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
В поданной повторно жалобе по гражданскому иску против рэпера Шона "Дидди" Комбса утверждается, что он и Jay-Z изнасиловали 13-летнюю девочку на вечеринке в 2000 г. Jay-Z опроверг утверждения: "Эти обвинения настолько отвратительны, что я умоляю подать уголовное, а не гражданское заявление!"

Знаменитый рэпер и продюсер Jay-Z обвинён в изнасиловании 13-летней девочки, предположительно вместе с Шоном "Дидди" Комбсом.

Истица, фигурирующая под именем Джейн Доу, заявила, что преступление произошло на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards в сентябре 2000 года.

Федеральный иск, в котором первоначально фигурировал только Комбс, был подан в воскресенье в Нью-Йорке с добавленным фигурантом Jay-Z, чье настоящее имя Шон Картер.

В иске утверждается, что Доу пришла на VMAs в Radio City Music Hall без билета и подходила к водителям лимузинов, пытаясь получить доступ на шоу или вечеринку после него. По данным NBC News, один из водителей якобы сказал Доу, что он работает на Комбса и она "подходит под требования Дидди".

Водитель высадил её у белого дома с подъездной дорожкой в форме буквы U, где девушку заставили подписать документ, который она приняла за соглашение о неразглашении.

Ей якобы предложили выпить напиток, от которого у нее "закружилась голова, она почувствовала головокружение и ощущение, что ей нужно прилечь".

Далее в иске говорится, что в комнату вошли Комбс и Картер. Она утверждает, что последний снял с нее одежду, прижал к себе и изнасиловал, пока Комбс и неназванная женщина-знаменитость наблюдали за происходящим. По её словам, Комбс также изнасиловал ее, пока Картер и женщина смотрели на это.

"Еще одна знаменитость стояла в стороне и наблюдала за тем, как Комбс и Картер по очереди совершали акт сексуальной агрессии в отношении несовершеннолетней. Многие другие присутствовали на вечеринке, но ничего не сделали, чтобы остановить происходящее", - говорится в жалобе. "Картер был с Комбсом во время многих подобных случаев. Оба преступника должны предстать перед судом".

Jay-Z опроверг обвинения, заявив в соцсети X в аккаунте своего лейбла Roc Nation: "Мой адвокат получил попытку шантажа, названную письмом с требованием, от "юриста" по имени Тони Базби. Он рассчитывал, что характер этих обвинений и общественное внимание заставят меня пойти на сделку. Нет, сэр, это произвело обратный эффект! Это заставило меня захотеть разоблачить вас как мошенника".

В заявлении для NBC News Jay-Z добавил: "Эти обвинения настолько чудовищны, что я умоляю подать уголовное, а не гражданское заявление!!! Кто бы ни совершил такое преступление против несовершеннолетних, он должен сидеть в тюрьме, вы согласны? Эти предполагаемые жертвы заслуживают настоящего правосудия, если бы всё это было как описывается".

В сентябре рэпера Дидди задержала полиция, и с тех пор он находится в тюрьме Нью-Йорка по обвинению в сговоре с целью вымогательства, в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и в сексуализированном насилии. Обвинения он отвергает. В освобождении под залог рэперу отказано, суд по его делу состоится 5 мая 2025 года. На одном из предварительных слушаний прокуроры заявили, что идёт процесс предъявления дополнительных обвинений.

В октябре команда защитников, представляющих потерпевших от сексуализированного насилия со стороны Дидди, объявила, что в течение месяца в суды Нью-Йорка, Калифорнии и Флориды будут поданы 120 исков. В них говорится, что пострадавшие подвергались насилию на закрытых частных вечеринках с участием звезд шоу-бизнеса в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. Их накачивали наркотиками, снимали на видео, запугивали и платили крупные суммы за молчание.

Дополнительные источники • NBC

