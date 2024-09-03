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Потомки Гюстава Эйфеля против Олимпийских колец на его башне

Олимпийские кольца на Эйфелевой башне
Олимпийские кольца на Эйфелевой башне Авторское право ASSOCIATED PRESS/Lionel Bonaventure
Авторское право ASSOCIATED PRESS/Lionel Bonaventure
By Euronews
Опубликовано
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Мэр Парижа решила оставить память об Олимпиаде, но многие выступают против

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Оставить ли Олимпийские кольца на Эйфелевой башне? К летним Играм символ Парижа и Франции украсили Олимпийским логотипом размером 29 на 13 метров. О намерении оставить кольца «на память» заявила мэр столицы Анн Идальго.

По её словам, МОК уже дал разрешение на это. Разве что, нынешние 30-тонные кольца слишком тяжёлые, и их заменят точной копией из более лёгких материалов. «Как мэр Парижа, решение принимаю я», — заявила градоначальница.

Многие горожане «за»: по их мнению, Олимпийский логотип вполне соответствует стилю башни, разноцветные кольца придадут ей ещё больше шарма и будут служить напоминанием об Играх, которые, по словам самой Идальго, «заставили парижан вновь полюбить Париж».

Селфи на фоне «эйфелевых» Олимпийских колец. 6 августа 2024 г.
Селфи на фоне «эйфелевых» Олимпийских колец. 6 августа 2024 г.AP Photo/Charlie Riedel

Многие, однако, резко против. В соцсетях они призывают оставить 135-летнее сооружение в покое и не «уродовать» башню, и собирают подписи под петицией.

Против выступили и потомки создателя башни Гюстава Эйфеля. Они заявляют, что возведённая их предком конструкция не предназначена для «рекламы посторонних организаций», сколь бы высок ни был их международный престиж.

Они сомневаются и в юридической обоснованности заявления Идальго о том, что решение зависит только от неё, и призывают проконсультироваться с городскими советниками, специалистами по архитектуре, истории и дизайну.

Олимпийский огонь Парижа зажжён не в традиционной чаше, а под большим воздушным шаром
Олимпийский огонь Парижа зажжён не в традиционной чаше, а под большим воздушным шаромCharlie Riedel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

При этом, мэр Парижа хочет оставить ещё и Олимпийский огонь в саду Тюильри: это не традиционная для Игр чаша, а огромный воздушный шар с пламенем в «корзине».

Но это решение зависит не от Анн Идальго и не от горожан, а от президента Франции: земля садов Тюильри — собственность Республики.

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