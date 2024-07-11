Шелли Дюваль, легендарная звезда фильма "Сияние", умерла в возрасте 75 лет

Известная по таким фильмам, как "Сияние", "Энни Холл" и "Нэшвилл", культовая американская актриса Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет от осложнений, связанных с диабетом.

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Шелли Дюваль, которая сыграла Венди Торренс в фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" по роману Стивена Кинга, а также многие другие культовые роли, умерла в возрасте 75 лет.

Дюваль умерла во сне в четверг 11 июля в Бланко, штат Техас, из-за осложнений после диабета, сообщает The Hollywood Reporter. Ее партнер, музыкант клуба "Завтрак" Дэн Гилрой, подтвердил эту новость.

"Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли", - сказал Гилрой.

Актриса, родившаяся 7 июля 1949 года в Форт-Уэрте, штат Техас, неоднократно снималась у Роберта Олтмена, в фильме которого "Брюстер МакКлауд " она сыграла свою первую роль. В дальнейшем она снялась в его фильмах " Маккейб и миссис Миллер", " Воры как мы" и "Нэшвилл". В 1977 году она получила Пальмовую ветвь Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Олтмена "Три женщины ".

Шелли Дюваль в Каннах в 1977 году AP Photo/Jean Jacques Levy

На вопрос The New York Times в 1977 году, почему она решила продолжать работать с Олтменом, она сказала: "Он предлагает мне чертовски хорошие роли. Ни одна из них не была похожа на другую. Он очень уверен во мне, доверяет и уважает меня, не ставит передо мной никаких ограничений и не запугивает меня, и я люблю его".

"Я помню первый совет, который он мне дал: "Не принимай себя всерьез". Иногда я чувствую себя эгоцентричной, и вдруг этот совет всплывает в моей голове, и я смеюсь".

Шелли Дюваль в 1983 году AP Photo/Doug Pizac

В 1977 году Дюваль сыграла в фильме Вуди Аллена "Энни Холл", а затем снялась в роли Олив Ойл в фильме Олтмана "Попай" вместе с Робином Уильямсом в 1980 году. Затем в фильме Стэнли Кубрика она сыграл роль Венди Торранс, жены героя Джека Николсона в фильме "Сияние" по роману Стивена Кинга.

Фильм "Сияние", съемки которого длились 13 месяцев, стал для Дюваль тяжелым этапом, поскольку Кубрик заставлял ее "плакать по 12 часов в день в течение нескольких недель подряд", - сказала она в 1981 году в интервью журналу People. "Я никогда больше не отдам себя настолько. Если вы хотите причинять боль и называть это искусством - вперед, но не со мной".

Шелли Дюваль в роли Венди Warner Bros. Pictures

Для одной из сцен, культовой сцены с бейсбольной битой, ей потребовалось сделать 127 дублей. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по количеству дублей сцены с диалогом.

Среди других ее ролей - фильм Терри Гиллиама "Бандиты во времени " и комедия "Роксана" со Стивом Мартином.

В 1980-е годы Дюваль продюсировала серию детских шоу, основанных на классических историях. Режиссерами этих шоу были Тим Бертон и Фрэнсис Форд Коппола, а приглашенными звездами - Робин Уильямс, Джейми Ли Кертис, Лора Дерн и Молли Рингвальд.

В 1995 году Дюваль снялась в фильме Стивена Содерберга "Под землей ", а в следующем году - в фильме Джейн Кэмпион " Портрет леди".

Она ушла из кино в 2002 году, но вернулась на экран 20 лет спустя с ролью в фильме "Лесные холмы".