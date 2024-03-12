Хаяо Миядзаки выиграл второй "Оскар" и передумал уходить на пенсию

Получив премию "Оскар" за свой последний и предположительно последний фильм "Мальчик и птица", Хаяо Миядзаки, возможно, еще не собирается уходить на покой...

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Японская студия Ghibli, только что получившая свой второй "Оскар" в номинации "Лучшая полнометражная анимация" за фильм "Мальчик и птица", пока не объявила о своих дальнейших планах.

Однако основатель студии Хаяо Миядзаки, который в свои 83 года стал самым пожилым режиссером, когда-либо номинированным в этой категории, не исключает, что снимет еще один фильм, даже если его следующий проект будет короткометражным.

По словам давнего доверенного лица, Миядзаки, один из самых почитаемых и успешных режиссеров анимации, немного смущен тем, что десять лет назад заявил, что больше не будет снимать фильмы, ссылаясь на свой возраст.

"Он сожалеет о том, что объявил миру, что больше не будет снимать фильмы", - сказал продюсер Тосио Судзуки, соучредитель студии Ghibli, после очередной победы.

Легендарный режиссер, автор таких ставших классикой анимационных фильмов, как "Унесённые призраками" и "Мой сосед Тоторо", начал работу над "Мальчиком и птицей" вскоре после того, как в 2013 году объявил о своем намерении уйти из кино.

В выдержках из дневника, опубликованных в примечаниях к фильму, Миядзаки пишет: "Нет ничего более жалкого, чем заявить миру, что ты уходишь на пенсию из-за возраста, а затем снова вернуться".

"Разве пожилой человек, обманывающий себя тем, что он все еще трудоспособен, несмотря на свою старческую забывчивость, не доказывает, что он уже не в лучшей форме?" - добавляет он. "Еще как доказывает".

По словам Судзуки, Миядзаки справился с этими опасениями и отпраздновал получение "Оскара" в частном порядке в своем ателье, не присутствуя на студийном мероприятии.

Кадр из анимационного фильма "Мальчик и птица" Studio Ghibli

По словам Судзуки, он провел время, анализируя, почему был выбран последний фильм Ghibli, и размышляя, не из-за ветхозаветных ли отсылок в сюжете, в центре которого - мальчик, переживающий болезнь и смерть матери, и отношения, которые он развивает с говорящей птицей.

В век CGI (изображений, сгенерированных при помощи трехмерной графики) и искусственного интеллекта Миядзаки придерживается длительного процесса ручной прорисовки своих анимационных работ. По словам Судзуки, нарисованные от руки иллюстрации Ghibli были более эффективны, чем компьютерная графика, в изображении метаморфоз птицы.

Ghibli не стала особо рекламировать фильм, выбрав сдержанный подход для работы, которая создавалась 10 лет и вышла уже после того, как Миядзаки якобы ушел на пенсию.

Когда Судзуки спросили, почему Миядзаки сбрил свою фирменную бороду, он сказал: "Он не хочет выглядеть важным".

Хаяо Миядзаки (справа) с Тошио Судзуки, председателем и продюсером Studio Ghibli Inc. Koji Sasahara/AP

"Новая страница в истории японского кинематографа"

96-я церемония вручения премии "Оскар" стала знаменательной для Японии: фильм "Годзилла: Минус один " получил награду за лучшие визуальные эффекты, что стало первой победой Японии в этой категории.

Японские СМИ высоко оценили обе картины, отметив, что двойной победы на "Оскаре" для страны не было с 2009 года.

Редакционная статья газеты Yomiuri во вторник возвестила о "новой странице в истории японского кинематографа".

Япония также в значительной степени связана с фильмом "Оппенгеймер", который получил семь "Оскаров", включая за "Лучшую картину". В центре байопика - американский ученый, работавший над созданием атомной бомбы. Фильм еще не вышел в прокат в Японии.

Также был представлена лента "Идеальные дни", великолепный фильм Вима Вендерса о работнике санитарной службы, который был номинирован в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но не выиграл. Японский актер Кодзи Якусё, изображающий нежного и одинокого человека, который фотографирует и ухаживает за растениями, получил за свою игру премию "Лучший актер" в Каннах в мае прошлого года.

Читайте наше интервью с режиссером Вимом Вендерсом, который рассказал нам о своем последнем фильме и о своей любви к Японии.