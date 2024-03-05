Названа самая сырная страна в мире. И нет, это не Франция

Согласно новому отраслевому отчету, 9 из 10 стран, которые больше всего производят, потребляют и думают о сыре, находятся в Европе. Узнайте, в какой стране больше всего любят с сыр.

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Есть несколько вещей, с которыми согласны большинство людей во всем мире. Одна из них, вероятно, заключается в том, что сыр - это вкусно.

Он сливочный и наполнен умами ("пятый вкус", вкус белковых веществ), мгновенно придающими вкус любому блюду. Мы посыпаем им пиццу и пасту, кладем его в сэндвичи, плавим поверх картофеля и лазаньи. Существует даже целая эстетика, посвященная искусству идеальной сырной тарелки.

Но, конечно, некоторые народы должны любить сыр больше, чем другие, верно? И как измерить такую привязанность? На эти насущные вопросы наконец-то ответили любопытные люди из агентства маркетинговых исследований Mintel.

В своем новом отчете "Самые сырные страны мира" они оценивают каждую страну по импорту сыра, его производству и количеству запросов в Google на слово "сыр" на их родном языке.

И результаты невероятно хороши для Европы, страны которой заняли девять из десяти мест в том-10.

Окончательный рейтинг самых сырных стран мира по версии Mintel выглядит так:

8-10 Скандинавия тратит серьезные деньги на импортные сыры

Швеция, Финляндия и Дания не являются крупными производителями сыра, но любят его потреблять. Canva

Хотя скандинавские страны не всегда первыми приходят на ум, когда речь заходит о сыре, Финляндия, Дания и Швеция удивительно привержены этому продукту.

Финляндия заняла 10-е место в списке Mintel. Несмотря на то, что страна производит всего шесть видов сыра, она тратит на импорт сыра удивительные 5,64 доллара на человека в год - больше, чем Швеция и Дания.

Однако финны опустились в рейтинге, потому что они не так часто ищут сыр в Интернете, как их соседи. В Финляндии ежемесячное количество поисковых запросов в Google, связанных с сыром, было примерно на треть меньше, чем в Дании, которая заняла 9-е место. Кроме того, Дания производит больше сыров, чем Финляндия, - 16.

Швеция заняла 8-е место, потому что ее производство сыра превосходит соседние страны - родина фрикаделек производит 25 собственных сыров и потребляет примерно столько же, сколько Финляндия и Дания.

7 - Швейцария особенно любит сыр

Фондю и Эмменталь — два всемирно признанных швейцарских сыра. Но страна также импортирует много сыра. Canva

Маленькая, но могучая сырная страна, Швейцария является родиной фондю - сытного и плавленого зимнего лакомства, которое согреет ваше сердце и желудок. Она также известна во всем мире благодаря "швейцарскому сыру" или Эмменталю - твердому сыру с дырочками, который натирается и отменно плавится.

Но, несмотря на то, что Швейцария производит 32 сорта своего собственного сыра, она также является крупным импортером иностранных сыров. Она занимает третье место в мире по объему торговли на душу населения, уступая лишь Нидерландам и Бельгии.

6 - Скорее "Тертая" Британия, верно?

Чеддер и Стилтон — лишь два из 261 местного сыра Великобритании. Canva

Можно с уверенностью сказать, что в Великобритании любят сыр. Известная своими сортами Чеддер и Стилтон, эта страна гуглит сыр так же часто, как Франция, но с населением на миллион меньше.

В Великобритании производится 261 сорт отечественного сыра, и, похоже, потребители предпочитают местный сыр импортному. По данным Mintel, 70% британских потребителей говорят, что покупают чеддер, а 36% - региональные британские сыры.

За последние пять лет любовь британцев к сыру выросла на 44%, и, по прогнозам, к 2028 году объем продаж сыра в Великобритании достигнет 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда евро).

5 - Австрия получает сыр по полной программе

В Австрии нет дискриминации, когда дело касается сыра: здесь потребляют огромное количество как отечественных, так и зарубежных сортов. Canva

Австрия не делает различий в выборе сыра - она потребляет огромное количество как отечественных, так и зарубежных сортов. Ежегодно страна тратит на импорт сыра более 64 миллионов долларов, что делает ее четвертым мировым импортером по объему торговли на душу населения. Кроме того, в стране производится 41 вид собственного местного сыра, включая бергкезе и альпенкезе, изготовленные из сырого альпийского коровьего молока.

4 - Любовь США к сыру выходит за рамки плавленых "одиночек"

Американцы любят свой сыр — тертый, нарезанный ломтиками или целиком — все 523 местных сорта. Canva

Стереотип американского сыра - это завернутый в индивидуальную упаковку ломтик плавленого сыра. Но США могут предложить гораздо больше как страна, любящая сыр. Это страна-производитель: 523 вида сыра производятся в США.

И хотя американские потребители, возможно, не самые авантюрные, когда дело доходит до иностранных сыров (большинство говорят, что никогда не слышали о таких сырах, как панир и халлуми), 96% утверждают, что едят чеддер.

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3 - Бельгия ставит на импорт

Что лучше сочетается с бельгийским пивом, чем кубики сыра? Canva

Удивительно, что Бельгия попала в этот список, учитывая тот факт, что она производит только 13 собственных сыров и не имеет огромного количества поисковых запросов Google, связанных с сыром. Еще более впечатляет то, что страна с населением менее 12 миллионов человек заняла третье место!

Бельгия тратит на импортные сыры в среднем 11 долларов (10 евро) на человека в месяц, уступая по стоимости на душу населения только Нидерландам. Маленькая страна ежегодно импортирует более 1,6 килограмма сыра на человека - второе место в мире!

2 - Камамбер из Франции на втором месте

Франция любит свои 246 различных видов сыра. Но секрет страны? Это также крупнейший импортер иностранных сыров. Canva

Французы считают себя действующими чемпионами по производству сыра, но в исследовании Mintel они уступили первое место с небольшим отрывом по удивительным причинам.

По данным Mintel, французские потребители заявили, что в 2024 году они будут есть меньше сыра, потому что их беспокоит влияние производства сыра на окружающую среду.

Несмотря на это, Франция по-прежнему является страной-производителем сыра - это крупнейший импортер в мире, который ежегодно тратит на сыр в общей сложности 374 миллиона долларов (344 миллиона евро). Здесь производят 246 различных сортов, включая всемирно известные основные сорта, такие как бри, рокфор и камамбер.

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Французы также думают о сыре больше, чем большинство других: более 90 000 ежемесячных запросов в Google со словом "fromage".

1 - Эдам! Сырная корона достаётся голландцам

Нидерланды были названы «самой сырной страной» в отраслевом отчете Mintel. Canva

Победителем в номинации "Самая сырная страна" стали Нидерланды, родина дико популярных сортов гауды и эдама.

Небольшая страна с населением всего 17 миллионов человек ежегодно импортирует сыра на 14 долларов (13 евро) (3,1 килограмма) на человека, что делает их самыми крупными покупателями сыра среди всех стран. Они также производят 38 сортов, которые употребляются по всему миру.

Кроме того, голландцы думают о сыре больше, чем кто-либо другой в мире: на душу населения приходится наибольшее количество ежемесячных запросов в Google по запросу "сыр" на родном языке.

Ну, вот и все, друзья, самые сырные люди на планете. Кто мы такие, чтобы отказываться от бри?

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