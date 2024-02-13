AC/DC возвращаются в Европу с первым туром за восемь лет

Легендарная рок-группа даст концерты по всему континенту в несколько изменённом составе.

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Австралийская группа AC/DC объявила о новом европейском турне. В нём примут участие два новых музыканта.

Тур POWER UP стартует 17 мая в Германии и пройдёт по всей Европе. Рокеры дадут концерты в Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Англии, Словакии и Франции, а завершат гастроли 17 августа концертом в Дублине.

Это первое турне исполнителей мирового хита "Highway to Hell" по Европе с 2016 года. Впервые европейские поклонники услышат вживую их альбом "Power Up", вышедший в 2020 году.

Турне также приурочено к 50-летнему юбилею AC/DC. Братья Малкольм и Ангус Янги создали группу в конце 1973-го, тогда же - в канун Нового года - состоялся её первый официальный концерт.

Малкольм скончался в 2017 году, а Ангус продолжает выступать вместе с вокалистом Брайаном Джонсоном.

Вокалист AC/DC Брайан Джонсон и гитарист Ангус Янг выступают в Southern Star Amphitheater в Хьюстоне, 12 октября 1985 года Timothy Bullard/1985 AP

С момента последнего приезда AC/DC в Европу состав группы изменился. Давний барабанщик Фил Радд присоединился к коллективу в 2020 году для записи последнего альбома, однако от гастролей отказался.

В туре его заменит опытный коллега Мэтт Лауг.

Басист Клифф Уильямс, который вернулся в группу для записи нового альбома после ухода в 2016 году, также не едет в турне, хотя в конце прошлого года он выступал в составе AC/DC на музыкальном фестивале Power Trip.

Вместо Уильямса на европейскую сцену выйдет басист Крис Чейни. Оба новых членов рок-коллектива - Лауг и Чейни - ранее работали с такими известными музыкантами, как Аланис Мориссетт и Слэш.