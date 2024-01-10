Дмитрий Рыболовлев подал в суд на аукционный дом Sotheby's за то, что тот якобы помог арт-дилеру обмануть его на десятки миллионов евро.

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Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев подал в суд на Sotheby's. Он утверждает, что аукционный дом содействовал арт-дилеру, который продавал россиянину произведения искусства на десятки миллионов евро дороже их реальной стоимости.

Экс-владелец "Уралкалия", президент футбольного клуба "Монако", чьё состояние, по данным Forbes, оценивается в 6,4 миллиарда долларов (5,8 миллиарда евро), подал исковое заявление в суд Нью-Йорка. Пока это последнее из известных СМИ событий, связанных с длительным разбирательством, потрясшим мир искусства.

В понедельник в своей вступительной речи в федеральном суде Манхэттена адвокат Sotheby's Сара Шудофски заявила присяжным, что Рыболовлев "пытается заставить невиновную сторону заплатить за то, что кто-то другой сделал с ним".

По словам Шудофски, у российского бизнесмена были "веские основания злиться на себя" после того, как он потратил сотни миллионов долларов на покупку шедевров, не предприняв "самых элементарных шагов" для своей защиты от обманных действий брокера.

_"Sotheby's ничего не было известно об этой лжи,_- сказал адвокат, добавив: Sotheby's не знал и не участвовал ни в каких неправомерных действиях".

В свою очередь, адвокат Рыболовлева, Дэниел Корнштейн, настаивает на том, что глава представительства Sotheby's в Лондоне входил в группу людей, реализовывавшей мошеннические схемы.

"На этих схемах Sotheby's заработал много денег", - сказал Корнштейн.

Коллекция шедевров мирового искусства

Согласно судебным документам, Рыболовлев потратил около 2 миллиардов долларов (1,8 миллиарда евро) на приобретение целой коллекции произведений искусства "мирового класса", в которую входили работы Леонардо да Винчи, Густава Климта, Огюста Родена и Амедео Модильяни.

Как говорится в иске, команда Рыболовлева позже обнаружила, что швейцарский арт-дилер Ив Бувье, который консультировал при покупке, "обманул их, купив работы по одной, а им выставив другую цену, на миллионы или десятки миллионов долларов выше".

Изначально Бувье утверждал, что может помочь сэкономить Рыболовлеву деньги, ведя переговоры о покупке произведений искусства за комиссионные в размере 2 процентов, рассказал Корнштейн суду.

Его подзащитный подал иски на Бувье в Гонконге, Нью-Йорке, Сингапуре и Швейцарии, по которым россиянин якобы переплатил до 1 миллиарда долларов (913 миллионов евро) за 38 предметов искусства. Арт-дилер эти обвинения отверг, и в конце прошлого года Бувье и Рыболовлев урегулировали свой спор во внесудебном порядке.

Бувье не является ответчиком в судебном процессе, начавшемся в Нью-Йорке. Sotheby's обвиняют в потворствовании швейцарскому арт-брокеру при завышении им стоимости 16 работ, купленных Рыболовлевым, включая "Спаситель мира" Леонардо да Винчи.

Одна из картин, за которую, по словам Рыболовлева, он переплатил, - "Спаситель мира" Леонардо Да Винчи. Миллиардер продал её за рекордную сумму. Kirsty Wigglesworth/AP Photo

В прошлом году судья окружного суда США постановил, что аукционному дому следует предъявить претензии по поводу мошенничества касательно предметов исскуства, которые он помог продать Рыболовлеву, - полотна "Спаситель мира", скульптуры Модильяни "Тет", картин Климта "Водяные змеи II" и Рене Магритта "Поместье Арнгейм" 1962 года.

Рыболовлев купил работу да Винчи в 2013 году за 127,5 миллиона долларов - цена, которую, по словам Бувье, он согласовал после сложных переговоров с неназванным продавцом, говорится в судебных документах.

Однако в иске утверждается, что "этих переговоров никогда не было", а реальная цена картины на тот момент составляла 90 миллионов долларов. Истец также считает, что Sotheby's завысил оценку картины в официальных сообщениях, чтобы оправдать таким образом наценку Бувье.

Четыре года спустя Рыболовлев продал "Спасителя мира" за рекордные 450 миллионов долларов (411 миллионов евро) саудовскому кронпринцу Мухаммеду бин Салману на аукционе Christie's в Нью-Йорке. В настоящее время местонахождение картины неизвестно, а её подлинность ставится под сомнение многими экспертами в области искусства.

В ходе разбирательства 57-летний Рыболовлев, как ожидается, даст показания в суде.

Даниэль Корнштейн утверждает, что в общей сложности Бувье прикарманил $164 млн (€150 млн) за счёт своих "наценок" и ещё $6,4 млн (€5,8 млн) за счёт 2-процентной комиссии.

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Адвокат посоветовал присяжным изучить документы, включая электронные письма, из которых якобы следует, что руководство аукционного дома знало о происходящем.

"Мой клиент с нетерпением ждёт суда. Впервые будут представлены все доказательства. Впервые за девять лет г-н Рыболовлев выступит публично и подробно расскажет всю правду об этом деле. Судебный процесс может принести ещё одну важную пользу: он покажет миру, как иногда работает рынок искусства; он может стать предупреждением для коллекционеров и любителей искусства о необходимости защищать себя".